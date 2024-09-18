新华社北京9月18日电（记者 任沁沁）国家移民管理局18日通报，今年中秋节期间全国边检机关共计保障525.6万人次中外人员出入境，日均175.2万人次，较去年中秋假期同期增长18.6%。

其中，内地居民出入境263.2万人次，较去年同期增长15.1%；港澳台居民207万人次，较去年同期增长7.3%；外国人55.4万人次，较去年同期增长62.2%。共计查验出入境交通运输工具24.2万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长37.6%。

中秋节期间，全国口岸通关安全高效畅通。按照国家移民管理局统一部署，全国边检机关严格落实“两公布一提示”要求，科学预测发布本口岸出入境客流情况，提示广大出入境人员合理安排行程；科学组织勤务，开足查验通道，严格执行中国公民通关排队不超过30分钟措施；密切部门协作联动，稳妥应对强降雨、强对流天气对出入境通关的影响，及时疏导瞬时客流高峰。

(责编：卫嘉、白宇)

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