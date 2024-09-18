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交行北京市分行探索金融惠民利民新举措

2024年09月18日13:16 | 来源：北京日报客户端
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原标题：交行北京市分行携手北京睦邻法律服务中心 共同探索金融惠民利民新举措

　　为不断践行金融工作政治性、人民性，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力，营造和谐健康金融环境，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会于9月联合开展“金融教育宣传月”活动。

　　交行北京市分行积极响应，以“金融教育宣传月”活动为契机，广泛普及金融知识，完善金融惠民利民举措，提升金融服务质效，推动金融知识直达基层群众，以实际行动擦亮金融为民底色。

　　据悉，9月18日，交行北京市分行将与北京睦邻法律服务中心共同举办“消费者金融教育沙龙”活动。在活动中，双方将探索建立“银行+法律服务中心”合作模式，通过组建“银行员工+律师志愿者”宣讲团，从金融消费者权益保护及法律维权角度，向丰台区西罗园街道社区居民普及防范非法集资、电信诈骗、“代理维权”“代理退保”黑灰产等专业知识，引导消费者提高警惕、树立正确维权观，切实提高人民群众风险认知能力、保护其合法权益不受侵害。

　　此外，在9月“金融教育宣传月”期间，北京交行多家网点将与北京睦邻法律服务中心15个服务站点结对共建，共同通过走进社区、校园、企业、商圈、乡镇等，面向不同消费群体开展内容丰富、形式多样的宣教志愿服务活动，多层面、多维度、多渠道提高金融教育及普法宣传的覆盖率、可得性、满意度。

　　消费者权益保护工作，是贯彻以人民为中心的发展思想的具体体现，也是维护金融秩序、防范和化解金融风险的重要内容。未来，交行北京市分行持续践行国有大行使命担当，以金融教育宣传活动为切入点，充分发挥专业资源优势、贴近基层群众需求，不断丰富教育场景、创新活动形式，以实际行动践行金融为民、履行社会责任。

(责编：曹淼、李源)
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