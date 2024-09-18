新华社北京9月18日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局18日公布的数据显示，8月份，我国跨境资金流动更趋稳定，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差153亿美元。

“8月我国主要渠道跨境资金流动总体向好。”国家外汇管理局有关负责人介绍，我国外贸发展态势持续向好，8月货物贸易项下跨境资金净流入环比增长11%；境外机构继续净增持境内债券，外资配置人民币资产意愿保持稳定。此外，外商投资企业分红派息季节性回落，关联企业跨境融资趋于稳定。

数据显示，8月份，境内外汇供求基本平衡，银行结汇13570亿元人民币，售汇13657亿元人民币。

该负责人表示，8月，境内主体购汇节奏有所回落、结汇需求稳中有升，银行结售汇差额趋向均衡。未来随着内外部环境改善，我国外汇市场将继续保持平稳运行态势。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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