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人工智能的“盛宴” 创新合作的平台——第三届全球数字贸易博览会前瞻

2024年09月18日20:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月18日电 题：人工智能的“盛宴” 创新合作的平台——第三届全球数字贸易博览会前瞻

　　新华社记者谢希瑶

　　9月25日至29日，第三届全球数字贸易博览会将在浙江杭州举办。国务院新闻办公室9月18日举行新闻发布会介绍有关情况。

　　党的二十届三中全会明确，创新发展数字贸易，推进跨境电商综合试验区建设。“全力以赴做好第三届数贸会的筹办工作，努力搭建支撑数字贸易改革创新发展的全球公共服务产品。”商务部部长助理唐文弘说。

　　聚焦开放，参展企业和国际客商数量远超上届。

　　据介绍，在展览展示方面，32个国家和地区的龙头企业参展，国际企业参展数量和面积占比均超20%。除主宾国哈萨克斯坦、泰国打造国家馆外，还将首次设立国际友城馆和海外产业馆，美国波士顿等城市将组织企业集中参展。

　　目前已经有1500多家企业确认参展，其中国际企业超过300家；也有超过3万名专业采购商登记注册参会，其中国际客商超过6000名，数量约为上届3倍。

　　聚焦创新，集中展示数字贸易前沿技术应用场景。

　　浙江省副省长卢山介绍，本届数贸会设置1个综合展区，丝路电商、人工智能等8个特色展区。在综合展区，将邀请《黑神话：悟空》联动全球知名硬件厂商演绎传奇故事。在人工智能展区，将邀请60多个智能机器人同台竞技，努力奉献一场惊艳的人工智能“盛宴”。

　　会飞的汽车、能徒手开瓶的人形机器人、实时翻译的MR眼镜……在展示内容上，首发首秀首展数量是去年的4倍。首次设立未来产业专区，集中展示智能机器人、低空经济等领域前沿技术。在呈现方式上，将采用数字人、裸眼3D等技术增强现场互动，首次举办数字人智辩大赛、AI电子音乐作曲大赛，生动诠释数字贸易前沿技术的应用场景。

　　聚焦合作，将签约一批项目、发布一系列成果。

　　唐文弘说，本届数贸会率先落实中非合作论坛峰会成果，策划“数贸非洲日”活动，打造数字贸易合作新典范。除继续发布《中国数字贸易发展报告》《“丝路电商”合作发展报告》外，还将首次发布《中国数字商务发展报告》。

　　卢山介绍，根据前期对接情况，还将签约一批重大项目，发布一系列重要制度成果。比如，为落实中哈两国元首会晤精神，浙江相关企业和哈萨克斯坦对口合作企业将共同签署共建智慧口岸协议，帮助科里扎特口岸提升数字化通关能力，开展国际贸易“单一窗口”的互联互通。

　　当前，我国数字贸易快速发展。今年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模达1.42万亿元，增长3.7%，创历史新高。同期，跨境电商进出口1.22万亿元，增长10.5%，也达历史新高。

　　唐文弘表示，商务部将加大政策支持力度，健全数字贸易相关法律法规，加快制订数字贸易领域标准。培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业，在细分领域积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业，积极参与世贸组织电子商务谈判，推动加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）进程，深化多双边和区域数字贸易对话与合作。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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