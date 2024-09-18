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河南应急系统预置救援队伍150支 全力应对台风“贝碧嘉”

2024年09月18日22:40 | 来源：新华网
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记者18日从河南省应急管理厅获悉，受台风“贝碧嘉”影响，河南部分地区仍有强风雨。河南省应急管理厅已启动事故灾害应急快速响应机制，派出工作组赶赴雨区，确保及时高效处置突发事件。河南全省应急系统共预置救援队伍150支、4859人，携推土机、通信车、排涝车等专业救援装备1600余台（套），直升机1架。各队伍全天候值班备勤，确保发生险情后能够及时响应、快速协同处置。

据河南省气象台监测显示，9月18日7时至16时，河南省北部、中东部出现阵雨、雷阵雨，商丘出现暴雨、大暴雨。

为应对台风可能造成的较大范围汛情，河南省防灾减灾救灾委员会办公室提前安排部署，分别于9月14日、16日、18日组织河南省应急、气象、水利、自然资源、住建、农业农村等部门开展联合会商，分析研判当前汛情和台风“贝碧嘉”发展形势，研究提出应对措施，并根据会商意见，指导郑州、开封、商丘等河南省辖市启动防汛应急响应。

河南省应急管理厅、河南省水利厅每日调度降雨区省辖市防范应对工作，要求各级责任人上岗到位，做好重点部位巡查排查，落实临灾预警“叫应”机制，确保防范应对有力有序。截至18日10时，河南未收到较大以上灾害突发事件报告。

据悉，国家防总指导组已于17日中午到达商丘，河南省防指3个专家指导组驻地开展防范应对工作。（记者马意翀）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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