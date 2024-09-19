人民网北京9月19日电 （记者夏晓伦）9月14日，正值第16届中国网民文化节，由中国互联网协会主办、中国互联网协会网民权益保护工作委员会及中国互联网协会个人信息保护工作委员会承办的2024网民权益保护论坛在京举办，论坛以“维护网民合法权益，助力行业健康发展”为主题。

“网民权益保护需社会各界和网民协同努力，共同营造健康、诚信、安全的网络生态环境。”中国互联网协会副理事长黄澄清在致辞中表示，将持续发挥桥梁纽带作用，一方面积极连接政府部门与广大网民，及时传达政策导向，反馈网民诉求；另一方面协调互联网行业各企业，共同构建良好的网络生态。

中国广告协会副秘书长张德志在致辞中表示，协会将积极引导广告行业企业加强自我约束，遵守法律法规和行业规范，以诚信为本，确保广告内容真实、准确、合法。

嘉宾在论坛现场发表演讲及分享经验。主办方供图

12321网络不良与垃圾信息举报受理中心副主任史晓霞总结了《12321投诉受理工作报告》。12321举报中心为公众提供了便捷高效的监督渠道，通过对投诉数据的分析，发现了网络不良与垃圾信息的一些新特点和趋势，为后续的治理工作提供了重要依据。

中国互联网协会网民权益保护部项目负责人崔盈雪发布了《基于投诉用户的网民权益风险感知报告（2024)》。该报告分析了投诉用户在网络生活中的风险感知现状，包括对网络权益的认知、遭遇侵害的情况以及对权益保护的期望等，希望通过这份报告能为各方提供有力的参考，共同推动网民权益保护工作的发展。

中国信息通信研究院政务服务中心曹哲强调了备案对保护网民权益的重要性和意义。移动互联网应用主办者备案是一项基础性工作，它能够有效地规范应用开发者的行为，确保其提供的服务符合相关法律法规和标准要求，通过备案能够加强对移动互联网应用的监管，及时发现和处理存在安全隐患或侵犯网民权益的应用，从而为网民营造一个安全、可靠的网络环境。

北京中银律师事务所律师高蕊指出，提高网络安全防范意识需要各方合力，共同参与，要实现全链条遏制互联网违法犯罪活动，需要提高公众的法律意识和自我保护能力。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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