新华社深圳9月19日电（记者戴小河、印朋）我国首个深水油田二次开发项目——流花11-1/4-1油田二次开发项目19日在珠江口盆地海域正式投产。

19日上午9时28分，在距离深圳东南约240公里的亚洲第一深水导管架平台“海基二号”上，随着投产指令的发出，水下机器人缓缓开启300多米深的水下采油树，原油通过水下管道汇入生产处理系统，经“海基二号”预处理后输往2.5公里外的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”，火炬徐徐点燃，标志着流花11-1/4-1油田二次开发项目在珠江口盆地海域正式投产。

这一项目由流花11-1和流花4-1两个油田组成，平均水深约305米，主要生产设施包括1座深水导管架平台“海基二号”、1艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”，计划投产开发井32口，高峰日产油约2700吨，油品性质为重质原油。

“海基二号”总高度达428米，总重量超5万吨，是亚洲最高最重的海上原油生产平台。平台搭载原油工艺和外输系统、生产水处理系统及电力供应系统等300余套设备，可实现远程水下井口控制、智能油气开采、台风期间远程生产等功能。

“海葵一号”总高度近90米，总重量约3.7万吨，最大储油量6万吨，每天可处理原油5600吨。作为原油处理、存储与外输的关键装备，“海葵一号”由60多万个零部件构成，按照南海百年一遇恶劣海况设计，可连续运行15年不回坞，在台风期间能实现远程遥控生产。

作为我国首个深水油田，流花11-1油田推动我国海上原油产量首次突破1000万吨。历经28年开采、作为一个世界级开发难度的深水礁灰岩油田，流花11-1油田采出程度仍然较低。中国海油开展油田综合调整项目研究，推动油田群可采储量和采收率大幅提升，开采寿命延长30年。流花11-1油田与流花4-1油田联合开发，迎来了二次开发的机遇。

中国海油集团总经理周心怀说：“中国海油联合国内40多家先进制造业企业，历时近4年，成功攻克项目建设一系列技术难题。在推动亿吨级深水油田焕发新生机的同时，大幅降低工程建设和生产成本，为高效开发类似深水油气田贡献了中国方案。”

(责编：胡永秋、杨光宇)

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