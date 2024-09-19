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电动自行车怎样走好“安全路”？——工业和信息化部消费品工业司有关负责人解读《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》

2024年09月19日17:52 | 来源：新华网
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新华社北京9月19日电 题：电动自行车怎样走好“安全路”？——工业和信息化部消费品工业司有关负责人解读《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》

新华社记者

工业和信息化部19日公布《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》。和现行标准相比，此次修订主要做了哪些改动？如何推动电动自行车产业健康发展？工业和信息化部消费品工业司有关负责人进行解读。

我国是电动自行车生产和销售大国，经过多年的发展，电动自行车已逐渐成为消费者日常短途出行的重要基础性交通工具。但伴随着市场规模不断扩大，行业也暴露出一些问题，如违规篡改现象普遍、存在安全风险等。

工业和信息化部消费品工业司有关负责人说，工业和信息化部会同相关部门开展强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》修订工作，推动提升电动自行车产品本质安全水平，促进行业的规范化发展。

这位负责人介绍，本次标准修订工作将有利于防范火灾事故、减少交通安全隐患、满足消费者日常出行需求、推动行业高质量发展作为基本原则。与现行标准相比，主要有以下几方面的改进和提升：

一是提高防火阻燃性能。完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求和试验方法，限制塑料件使用比例，从而降低火灾风险、提高消防安全性能；同时要求整车编码应采用耐高温永久性标识，便于加强全链条监管和火灾事故溯源调查处理。

二是更好保障消费者骑行安全。优化了电动机额定功率和最高转速的测试方法，有效防范车辆超速行驶现象；同时加严制动距离要求，减少碰撞事故发生。

三是满足消费者日常出行需求。将铅蓄电池车型的整车重量限值由55kg放宽至63kg，提升实用性；允许生产企业根据车型设计需要，自行决定是否安装脚踏骑行装置，有利于节约生产成本，也为消费者提供更多车型选择。

四是防范非法改装行为。从电池组、控制器、限速器三个方面完善防篡改要求，确保实现充电器、蓄电池、控制器之间的互认协同，大力推行“一车一池一充一码”，不给非法篡改留空间。

五是推动行业高质量发展。推动企业提升质量保证能力和产品一致性，同时增加北斗定位及通信功能要求，方便消费者实时了解电动自行车所在位置、电池状态等安全信息。

值得一提的是，在强化安全管理的同时，征求意见稿对一些指标适度放宽，便利消费者选择和使用。比如，铅蓄电池价格实惠但重量偏重，在续航里程等方面与消费者需求有差距，征求意见稿适当放宽铅蓄电池车型的重量限值，有助于满足广大消费者增加续航里程、减少充电频次的需求，为百姓提供更加实用的产品。

在技术标准优化的同时，征求意见稿也对整车及关键部件的生产能力、检测能力等提出要求。这位负责人表示，这将有助于推动企业改进生产工艺和装备，提升自动化和智能化水平，完善生产过程质量监控手段，提高生产效率和产品合格率，促进行业规范发展和集中度提升。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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