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自然资源部：深入推进新一轮找矿突破战略行动

2024年09月20日08:59 | 来源：科技日报
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原标题：自然资源部：深入推进新一轮找矿突破战略行动

　　科技日报北京9月19日电 （记者操秀英）在国务院新闻办19日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，自然资源部副部长、国家自然资源副总督察刘国洪介绍，自然资源部聚焦重要能源和矿产资源保障，实施新一轮找矿突破战略行动，深化矿产资源管理改革，2021年以来，找矿资金投入连续3年增长，有力促进了矿产资源增储上产。

　　自然资源部总规划师吴海洋则表示，近年来，自然资源部加大探矿权投放力度，鼓励企业多找矿、找好矿、找大矿。2023年全国共出让探矿权459个，同比增长26.8%；今年1—8月，全国共出让探矿权868个，同比增长194.1%。自然资源部还着力发挥财政资金投入引导作用，带动社会资金参与找矿，社会资金在勘查投入中的占比也在不断提高。

　　“我们聚焦紧缺战略性矿产，加强深勘精查，取得了一系列找矿成果。”吴海洋说。2023年，全国新发现4个亿吨级油田和4个千亿方级气田，钨、钼、锑、晶质石墨、磷矿等矿产的优势地位得到进一步巩固，锂、钴、镍等矿产取得重大找矿突破。战略性新兴产业发展所需要的资源保障能力得到进一步提升。

　　此外，自然资源部全力推动绿色勘查开发，将保护生态环境融入矿产资源勘查、开发、生态恢复全过程。在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查，在生态保护红线内实行更为严格的绿色勘查要求，着力降低勘查活动对生态环境的扰动；建立健全绿色矿山建设标准体系，落实企业主体责任，推动新建矿山全面按照绿色矿山标准建设，生产矿山逐步改造达到绿色矿山标准。目前，全国已建成国家级绿色矿山超过1000家、省级绿色矿山超过3100家。

　　吴海洋表示，下一步，自然资源部将进一步完善战略性矿产资源探采供储销统筹和衔接体系，继续深入推进新一轮找矿突破战略行动，推动重要能源和矿产资源增储上产，服务现代化产业体系建设。

(责编：杨曦、陈键)
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