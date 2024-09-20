原标题：风雨中暖心守护 中华财险江苏分公司全面推进灾后复产

前期做好全面部署，上下联动建立预警机制，严阵以待抗击台风；接到农户报案后，逆风而行奔赴现场查勘，分秒必争协助防灾减损……中秋期间，今年第13号台风“贝碧嘉”过境江苏，中华财险江苏分公司迅速有效地进行灾害危机管理和客户服务工作，全力应对风雨给农业生产造成的影响，协助防灾减损。

快速理赔 全面支持复产

连日来，中华财险江苏分公司持续跟进台风“贝碧嘉”过境后的受灾情况，推进快速理赔及救援工作，开通绿色通道，坚持“能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔”的服务原则，第一时间打款农户，全面支持农户恢复生产与重建。

位于台风登陆中心点附近的南通启东部分区域受灾严重。9月17日早晨，工作人员在接到农户报案后，迅速前往现场开展查勘定损工作，南通中支分管领导、农险部负责人也在第一时间赶往现场，对受灾农户进行慰问。通过无人机技术及新农保APP快速定损，现场办公、线上提核，台风结束当天（9月17日），21万元的理赔款已直接赔付到农户“一折通”，生动践行了中华“快、简、暖”的服务理念。

在无锡，针对承办区域损失大棚多农户、小面积、高价值的特殊情况，江苏分公司乡村振兴业务部/农村保险事业部副总经理唐修梅带队，抽调淮安、盐城精英骨干，分组推进、快速展开全面理赔救援工作。

截至18日中午12时，中华财险江苏分公司已完成南通、淮安、泰州等地5户农户的306亩大棚损失赔付49万元；已完成67户农户的1413亩大棚估损工作，初步定损金额近500万元，赔付工作也在快速推进中。

科技赋能 精准排查风险

此次台风来临，正值水稻破口抽穗期，狂风暴雨造成水稻倒伏、田间积水。中华财险江苏分公司第一时间安排专人到达田间地头协助农户排水，并联系科技公司开展遥感监测，精准定位倒伏情况，帮助农户排查风险，以便后期恢复生长。

无锡作为主要台风受灾中心，其大棚损失分布区域广，部分以棚膜损失为主。中华财险江苏分公司依托“无人机查勘+人工定损”的模式，高效精准推进风险定损，利用科技手段打造暖心服务。

中华财险江苏分公司将持续关注台风动态，积极配合政府及相关职能部门开展救灾理赔工作，全力以赴做好抢险救灾和灾后恢复工作。未来，中华财险江苏分公司还将不断提质服务，全面推进台风应对工作，以快速专业的行动保障广大人民群众的生命和财产安全，充分发挥保险保障功能，体现国企社会责任担当。

(责编：董童、李源)

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