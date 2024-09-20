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金融监管总局发文进一步加强金融租赁公司监管

2024年09月20日19:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月20日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局20日对外发布《金融租赁公司管理办法》，进一步加强金融租赁公司监管，防范金融风险，优化金融服务，促进实体经济高质量发展。

　　据了解，办法修改完善了主要出资人制度。提高金融租赁公司最低注册资本金要求，增强风险抵御能力；新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型；适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求，强化主要出资人的股东责任。

　　国家金融监督管理总局有关司局负责人表示，办法将金融租赁公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。一是有利于压实股东责任，促进股东积极发挥支持作用；二是有利于提高决策效率，避免由于股权过度分散导致公司治理失效失衡等问题；三是有利于明确金融机构的大股东和实际控制人，防范股东通过代持、隐瞒一致行动关系等方式规避监管、违规操控甚至掏空金融租赁公司等问题。

　　同时，办法强化了业务分类监管，按照业务风险程度及所需专业能力差异，进一步厘清基础业务和专项业务范围，删除非主业、非必要类业务，严格业务分级监管；加强公司治理监管，进一步明确了金融租赁公司党的建设、“三会一层”、股东义务、薪酬管理、关联交易、信息披露等方面监管要求；强化风险管理，规范涉外融资租赁业务，完善业务经营规则。

　　在监管指标方面，该负责人表示，办法新增杠杆率及财务杠杆倍数指标，其中杠杆率指标不得低于6%，财务杠杆倍数指标不得超过10倍；将拨备覆盖率由不低于150%下调为不低于100%，在确保损失准备能够有效覆盖预期信用损失的基础上，支持金融租赁公司加大对实体经济支持力度；新增租赁应收款拨备率、流动性比例、流动性覆盖率等指标，进一步完善监管指标体系。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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