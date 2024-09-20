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前8个月全国支持科技创新和制造业发展减税降费及退税超1.8万亿元

2024年09月20日20:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月20日电（记者王雨萧）国家税务总局副局长饶立新20日说，今年1至8月，全国支持科技创新和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元，为加快发展新质生产力增添动能。

　　饶立新在国新办当天举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上介绍，今年以来，税务部门依托税收大数据开展政策精准推送3.6亿户（人）次，推送各类税费优惠政策信息5.4亿条。特别是聚焦重点支持科技创新和制造业发展，加力落实相关税费支持政策。

　　增值税发票数据显示，今年1至8月，我国制造业销售收入同比增长4.6%，制造业销售收入占全部销售收入比重为29.7%，较上年同期提高0.8个百分点。

　　“制造业价值链布局逐步向中高端迈进。”国家税务总局政策法规司司长戴诗友说，前8个月我国高端装备制造业、高技术制造业销售收入占制造业销售收入比重分别为16.5%和15.6%，较上年同期分别提高0.5个和0.6个百分点。

　　此外，制造业智能化、绿色化发展步伐加快。增值税发票数据显示，前8个月我国制造业采购数字技术金额同比增长10.7%；规模以上工业企业采购节能环保服务同比增长19.1%。

　　“2018年至2023年，全国制造业累计新增减税降费及退税缓税缓费超4万亿元，占全部税费优惠的比重超三成，在各行业中获益最多。”戴诗友说。

　　国家税务总局新闻发言人黄运表示，在支持企业创新发展方面，今年上半年结束的2023年度企业所得税汇算清缴数据显示，全国共有62.9万户企业享受研发费用加计扣除金额达3.45万亿元。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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