新华社沈阳9月20日电（记者邹明仲）辽宁省日前推出16条惠企政策措施，其中包括支持集成电路装备、航空装备、数控机床等22个重点产业集群相关配套项目建设，补助比例不超过项目建设相关投资额的10%，单项补助最高1000万元。这些政策旨在推动经济持续企稳向好。

根据辽宁省办公厅印发的《辽宁省进一步推动经济以进促稳稳中提质若干措施》，辽宁省支持与22个重点产业集群相关的产业链协作配套项目建设，补助范围由主要支持设备类投资，扩大到按照项目整体支持；支持省级以上制造业创新中心等创新能力建设项目，支持比例由不超过项目建设相关投资额15%提高到20%，单项补助最高1000万元。

辽宁还提出鼓励企业拓展国际市场，支持通过建设国际营销渠道等形式开展对外经济合作。对开展对外投资的企业，按照中方实际投资额2%的比例给予奖补，在辽宁省重点开放合作国别（地区）开展对外投资的，奖补标准提高至中方实际投资额的3%。单户企业投资奖补最高100万元。

据了解，辽宁提出鼓励创业投资机构发展。对投资原创性引领性科技创新的创业投资机构，在辽宁落地且有实际投资的，省财政按其新增投资额规模的1%给予一次性激励，激励金额最高1000万元。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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