新华社呼和浩特9月20日电（记者李云平）自去年全面启动“三北”工程攻坚战以来，全国已实施287个重点防沙治沙项目，完成4000多万亩综合治理任务。这是记者9月19日从国家林草局在内蒙古鄂尔多斯市召开的“三北”工程种苗等物资供需对接会上获悉的消息。

为助力打好“三北”工程攻坚战，国家林草局专门召开此次种苗等物资供需对接会，现场发布《2025年度“三北”工程苗木供需分析报告》，公布“三北”工程苗源信息、林草良种推荐目录，推介100项“三北”工程先进实用科技等成果，组织12家林草种苗生产单位、施工企业签署供需框架协议，确保种苗等物资及时有效供给。

据介绍，自全面启动“三北”工程攻坚战以来，各地区各部门坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，加强政策协同，建立加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设协调机制，建立包片蹲点机制和跨区域联动机制，出台多项政策，实施多项措施，实现开局良好。

“三北”工程攻坚战包括黄河“几字弯”攻坚战，科尔沁、浑善达克沙地歼灭战，河西走廊-塔克拉玛干沙漠边缘阻击战三大标志性战役，其中“两个半”的战役在内蒙古，60%以上的工作量在内蒙古。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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