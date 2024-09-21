新华社海口9月21日电（记者史竞男、刘博）以“创新提质 数赢未来”为主题的第十四届中国国际数字出版博览会21日在海南海口开幕。

本届数字出版博览会由中国新闻出版研究院主办，中共海南省委宣传部和海口市委、市政府支持，突出数字化、国际化特色，举办展览展示、主论坛、专题论坛和系列现场活动。聚焦发展出版业新质生产力、打造数字出版内容精品、促进数字出版国际合作等话题，来自国内以及法国、巴西、日本、韩国、马来西亚等国家的600余位嘉宾参加了主论坛，10家中外机构有关代表作交流发言。

与会嘉宾表示，作为文化与科技融合的新业态，数字出版代表出版领域发展的新方向，要把握新趋势、抓住新机遇，通过发展新质生产力，创造数字出版的美好未来。要凝聚价值共识，倡导时代新风正气，传播人类文明成果，共同培育数字文明风尚。要树立精品意识，增强原创能力，打造精品力作，优化数字出版产品生产传播体系，共同丰富人民精神世界。要坚持技术驱动，建设具有核心竞争力的数字出版产业集群，加强对技术应用衍生问题的治理，共同激发强劲的发展活力。要深化对外交流，扩大中外数字出版在产品研发、渠道拓展、版权运营等方面的合作，增进民心相知相通，共同搭建交流互鉴桥梁。

博览会为期3天，展览面积约3万平方米，500多家出版企业、文化科技企业参展，展示交流数字出版的新产品、新模式、新业态以及数字出版国际合作的新项目、新成果、新突破。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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