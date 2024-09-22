2022年以来，山东落地一批地热能开发利用工程，“取热不取水”“取热不耗水”等技术深入推广应用，新建地热井回灌率普遍达到90%以上。这是记者从9月20日至21日在山东济南召开的2024全国地热大会上获悉的。

地热能是一种清洁低碳、稳定可靠的可再生能源。中国矿业权评估师协会负责人鞠建华在大会上表示，近年来，我国地热发展呈现出地热企业增多变强、标准渐成体系、技术显著进步、人才培养加速、重大工程陆续建成的良好局面。

当前，山东各地陆续落地一批地热能开发利用工程，应用场景由原来以城市社区供暖等为主，逐步向新农村社区、大型公共建筑等多场景延伸。山东还将地热能等可再生能源替代化石能源减少的碳排放纳入指标收储范围，组织开展近零碳示范创建。

2024年9月3日在山东省东营市东营区滨河北路拍摄的中深层地热能替代燃煤供暖项目施工现场（无人机照片）。刘智峰 摄

山东省自然资源厅副厅长闫金明介绍，2021年至2023年，山东累计出让地热采矿权212宗，全部投产后可新增产能4000万立方米/年。2024年度拟出让地热采矿权92个，目前已完成出让29个。

根据山东省人民政府2023年印发的关于加快推进地热能开发利用的指导意见，到2025年，山东将新增地热能供暖（制冷）面积1000万平方米以上，建成一批地热能城乡供暖、生态农业等综合示范项目。（记者李志浩）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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