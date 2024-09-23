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切实加强技术经理人队伍建设（创新谈）

赵永新
2024年09月23日06:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为连接创新链与产业链的纽带，技术经理人在推动科技成果转化中发挥着重要作用

　　

　　前不久，两位技术经理人首次入选上海市级领军人才项目，引起社会关注，让人们对技术经理人这个新职业刮目相看。

　　技术经理人，是指在科技成果转移、转化和产业化过程中，从事成果挖掘、培育、孵化、熟化、评价、推广、交易，并提供金融、法律、知识产权等相关服务的专业人员。把高校院所的实验室成果变成满足市场需求的产品、转化为现实生产力，涉及与企业对接、商务谈判、成果评估、市场调研、投融资等诸多事务，过程漫长。一般而言，科研人员懂技术但不一定懂市场，企业人员懂市场不一定懂技术，这就离不开既懂技术、又懂市场的技术经理人在两者间牵线搭桥，并提供相应的专业服务。因此，技术经理人又被称为“科技红娘”。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，“加强技术经理人队伍建设”。实践证明，作为连接创新链与产业链的纽带，技术经理人在推动科技成果转化中发挥着重要作用。加强技术经理人队伍建设，有助于促进科技成果资本化产业化，提升国家创新体系整体效能，实现高质量发展。

　　党的十八大以来，我国加快推进技术经理人队伍建设，取得了积极成效。目前，超过10个省份将技术经理人纳入职称序列，许多省市将技术经理人才列入“十四五”紧缺人才开发目录，北京、陕西等地出台了推动技术经理人队伍建设的行动计划、认定工作指引等专项政策。多所高校设立了技术转移硕士学位点或开设技术转移相关硕士培养项目，相关单位开展了不同等级的技术转移人才专业化培训，提升从业人员的专业能力。2022年，“技术经理人”这一新职业正式纳入国家职业分类大典，有了正式的“身份”。

　　也要看到，当前我国技术经理人队伍建设仍处于发展初期，其规模、质量尚难满足科技成果转化的现实需求。特别是随着科技强国建设步伐加快，越来越多的科技成果需要转化，兼备技术与市场、金融、法律、管理等多领域知识的高水平复合型技术经理人尤其缺乏，加强技术经理人队伍建设势在必行。

　　加强技术经理人队伍建设，要加快形成标准化、规范化、专业化的培养体系，在提升技术经理人素质上下功夫。为此，相关部门应着力完善技术经理人培训教材，尽快研究并建立细分行业技术经理人能力水平的评价标准，做到学习有章可循、评价有据可依。

　　加强技术经理人队伍建设，还要拓宽技术经理人职业发展路径，充分发挥行业部门与地方政府的引导作用，以保障技术经理人职业发展、职称评定和薪酬激励等基础条件，增强其职业认同感。此外，还应从加强师资队伍培养、强化数智赋能、深化与科技金融有机结合、提高人才队伍国际化水平等方面进一步完善相关政策，为技术经理人学习成长、施展才华营造良好的社会环境。

　　科技部印发的《“十四五”技术要素市场专项规划》提出，到2025年“技术经理人数量突破3万名”。期待相关部门和地方多出真招、实招，切实加强技术经理人队伍建设，让他们在助推科技成果转化和高质量发展中作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月23日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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