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我国制造业企业总量突破600万家

2024年1至8月，我国制造业企业数量呈现稳健增长态势

截至2024年8月31日

我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%

其中与战略性新兴产业有关的企业达到51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，与2023年底相比增长6.35%

东部地区产业集中度及产业链成熟度优势明显，制造业企业总量占比最高

中部地区承东启西、沟通南北区位优势独特，制造业企业数量增幅最大

我国制造业企业的规模和质量逐步提升

国家政策促进经济结构优化升级的效果开始显现

记者：赵文君

设计：赵文君

新华社国内部出品

(责编：卫嘉、白宇)

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