人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国制造业企业总量突破600万家

2024年09月23日17:41 | 来源：新华社
小字号

全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据显示

我国制造业企业总量突破600万家

2024年1至8月，我国制造业企业数量呈现稳健增长态势

截至2024年8月31日

我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%

其中与战略性新兴产业有关的企业达到51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，与2023年底相比增长6.35%

东部地区产业集中度及产业链成熟度优势明显，制造业企业总量占比最高

中部地区承东启西、沟通南北区位优势独特，制造业企业数量增幅最大

我国制造业企业的规模和质量逐步提升

国家政策促进经济结构优化升级的效果开始显现

　　

记者：赵文君

设计：赵文君

新华社国内部出品

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
全球首个百亿参数级遥感解译基础模型发布
　　人民网北京9月23日电 （记者赵竹青）9月21日，在济南举行的第一届空天信息技术大会上，全球首个百亿参数级遥感解译基础模型“空天·灵眸”3.0版正式发布。该模型由中国科学院空天信息创新研究院与鹏城实验室联合研制，可精准提取遥感图像信息，并高效解译为可用产品，提升遥感数据使用效率。…
全国科普日：电力科普向未来
　　人民网北京9月23日电 （记者赵竹青）记者从中国电机工程学会获悉，全国科普日期间，第七届“电力之光”中国电力科普日活动20日在上海开幕。作为学会成立90周年会庆的重要活动之一，活动以“薪火相传九十载 电力科普向未来”为主题，打造全国联动的电力行业科普盛事。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部