我国制造业企业总量突破600万家
2024年09月23日17:41 | 来源：新华社
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全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心统计数据显示
我国制造业企业总量突破600万家
2024年1至8月，我国制造业企业数量呈现稳健增长态势
截至2024年8月31日
我国制造业企业总量达到603万家，与2023年底相比增长5.53%
其中与战略性新兴产业有关的企业达到51.53万家，占制造业企业总量的8.55%，与2023年底相比增长6.35%
东部地区产业集中度及产业链成熟度优势明显，制造业企业总量占比最高
中部地区承东启西、沟通南北区位优势独特，制造业企业数量增幅最大
我国制造业企业的规模和质量逐步提升
国家政策促进经济结构优化升级的效果开始显现
记者：赵文君
设计：赵文君
新华社国内部出品
(责编：卫嘉、白宇)
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