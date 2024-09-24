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2024年“高质量发展调研行”重庆主题采访活动启动

2024年09月24日09:04 |
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9月23日上午，由中宣部组织开展的2024年“高质量发展调研行”重庆主题采访活动正式启动。

在接下来的7天时间里，来自13家中央主要媒体和市属媒体的近百名记者将兵分两路，赴九龙坡、沙坪坝、江津、涪陵、永川、綦江等18个区县进行实地采访调研。媒体记者们将用精彩的画面、细腻的笔触讲好现代化新重庆的故事，助力谱写中国式现代化重庆篇章。

今年5月起，中宣部组织中央主要媒体和有关地方媒体开展2024年“高质量发展调研行”主题采访活动，更好凝聚共识、促进发展、服务大局，聚焦高质量发展的重点领域，深入基层火热实践进行调研采访，挖掘展示各地区各领域推动高质量发展的经验做法和突出成就，在深化调研采访中，梳理分析实践背后的发展规律，研究提出有指导借鉴意义的思路办法，通过高质量调研采访助推高质量发展不断取得新的成效。

活动启动当天，召开了2024年“高质量发展调研行”主题采访活动重庆情况介绍会，重庆市委宣传部分管负责同志介绍采访路线，商务部流通发展司供应链处负责同志介绍有关情况，市发改委、市人社局、市城管局、市商务委、市大数据局等部门负责同志结合调研主题介绍本领域工作亮点。

来源：人民日报客户端重庆频道 朱俊杰 姜峰 段宗宝 刘新吾

(责编：罗知之、陈键)
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