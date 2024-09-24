原标题：2024中国农民丰收节浙江主场活动正式启动

9月22日农历秋分，2024年中国农民丰收节浙江主场活动在临平田立方未来农场隆重举行。本次活动以“深化‘千万工程’，礼赞丰收中国”为主题，通过举办六大丰富多彩的活动，立足浙江奋力推进“两个先行”的新目标新使命，致力打造浙江乡村文化高地，聚焦文脉厚村、文创富村、文化惠村、文艺塑村、文明润村、人才兴村，全面展示了浙江农业发展的新成就、农村建设的新面貌以及农民生活的新变化。

农民群众联欢活动暨“乡约浙里”文化展演，集中呈现了“浙里”系列文化活动的精彩瞬间与优秀作品。舟山锣鼓、前童古镇舞狮等民俗表演精彩纷呈，村歌联唱、农活绝技秀等节目轮番上阵，不仅展现了浙江乡村文化的独特魅力，还表彰了农业科技创新和农作物高产竞赛中的佼佼者，彰显了浙江农业的勃勃生机。

“浙里好味道·乡村‘土特产’主题市集”汇聚了浙江全省各地的优质农产品和特色小吃，不仅吸引了众多市民和游客前来品尝选购，更通过展示具有乡土记忆、承载文化情感的乡村美食，全方位展示浙江乡土乡情、丰收盛情和乡村美景。此外现场设置的竞技体育项目和农味十足的体验活动，如稻田拔河、丰收接力赛等，让农民群众、游客在欢声笑语中体验农耕乐趣，感受乡村活力。

“浙里大比武·乡村共富直播间”成为本次活动的亮点之一。8组省内农业垂类博主组成的“丰收节主播团”通过直播带货，将浙江各地的特色农副产品推向全国，实现了农产品销售与品牌推广的双重飞跃，为乡村振兴注入了强劲动力。

此外，“浙里好创意·乡村田野美术馆”和“浙里黑科技·现代农业展”两大板块同样引人注目。乡村田野美术馆展示了农民艺术创作的优秀作品和农业非遗技艺，体现了乡村文化的新活力；现代农业展则通过实物展示和现场作业等形式，让观众直观感受到现代农业科技的魅力与潜力。本次丰收节的成功举办不仅是对浙江乡村振兴成果的一次集中展示，也是对广大农民群众辛勤劳动的一次崇高致敬。

本次2024中国农民丰收节浙江主场活动，成功引导了优质文化资源向基层下沉，传承弘扬优秀农耕文化，提振农民群众精气神，把“丰收节”打造成农民群众期待感最高、参与度最强的节庆活动，通过浙江这一窗口，以“三农”的繁荣景象，生动展现乡村全面振兴的美好图景。展望未来，浙江将持续深化“千万工程”，坚持科技强农、机械强农，推进农业农村现代化建设，努力打造乡村全面振兴的浙江样板，为实现农业强、农村美、农民富的美好愿景而不懈奋斗。

(责编：曹淼、李源)

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