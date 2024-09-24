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工业经济跨越式增长，制造强国建设步伐坚定——新中国成立75周年工业发展成就综述

2024年09月24日18:49 | 来源：新华网
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新华社北京9月24日电 题：工业经济跨越式增长，制造强国建设步伐坚定——新中国成立75周年工业发展成就综述

新华社记者张辛欣

这是持续筑牢的发展根基——从一穷二白起步，到制造业规模稳居世界首位，我国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程，实体经济持续壮大，大国发展固本培元。

这是不断培育的竞争优势——“神舟”飞天、“蛟龙”探海、高铁飞驰……大国重器惊艳世界，产业体系更加完备，竞争力与日俱增。

新中国成立75年来，我国工业经济实现规模总量的跨越式增长和发展质量的显著提升。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央多次强调实体经济重要支柱性地位，一系列重大决策部署引领工业经济迈上更高质量、更可持续的发展之路。

强筋壮骨，夯实发展底气

9月19日12时11分，机头标记着“C919”字样的中国南方航空公司CZ3539航班从广州白云机场腾空而起，飞向上海虹桥机场。至此，中国三大航空公司全部开启国产大飞机的商业运营，国产大飞机翱翔在更广阔的蓝天。

2024年8月29日，南航首架C919国产大飞机抵达广州白云国际机场，正式入列。新华社记者田建川 摄

一个国家的竞争力，很大程度体现在工业水平上；大国重器，是工业实力的有力证明。

新中国成立之初，百业待举，我国工业经济在设备落后、产能低下的薄弱基础上艰难起步。

75年弹指而过。如今，我国工业增加值从1952年的120亿元增加到2023年的39.9万亿元。拥有联合国产业分类中全部工业门类，500种主要工业产品中有四成以上产品产量位居世界第一，制造大国地位稳固。

1949年，新中国第一台车床在沈阳诞生；今天，我国已成为名副其实的装备制造业大国；

1952年，新中国第一台蒸汽机车研制成功；今天，我国铁路总里程突破16万公里；

1956年，第一辆国产解放牌卡车总装下线；今天，我国汽车产销总量连续多年居全球第一，新能源汽车成为“新名片”……一个个振奋人心的事实，见证制造大国的巨变。

党的十八大以来，面对纷繁复杂的外部环境，我国始终把发展的着力点放在实体经济上，新型工业化深入推进，不断夯实发展根基。

从“奋斗者”号万米深潜到国产大型邮轮出海远航，一路行来的每一次突破，都标注着制造强国建设的坚定步伐。

世界银行数据显示，我国制造业增加值自2010年首次超过美国，稳居世界首位，2022年占全世界比重为30.2%。

“一国工业化的广度和深度，决定了其现代化的进度和程度。”工业和信息化部部长金壮龙表示，75年来，我国工业发展开疆拓土。今天，“全”“多”“大”独特优势更加明显，为推进中国式现代化提供坚实支撑。

创新突破，积蓄发展动力

近日，华为公司在深圳发布全球首款三折叠屏手机，凭借技术和供应链的突破，得到市场的高度关注。

坚持创新驱动，国产手机向中高端升级。数据显示，我国折叠屏手机市场连续四个季度增速超过80%。

这是中国制造求新求变的一个缩影。回顾75年，工业发展的每一步都离不开创新的支撑。党的十八大以来，党中央坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，大国制造向高端化、智能化、绿色化快速推进。

科技“硬实力”增强——

新中国成立初期，我国通过学习引进和自主研发双管齐下逐步提升工业经济科技含量。改革开放以后，科技体制改革深入推进，工业科技实力显著增强。党的十八大以来，产业创新能力加快从量的积累向质的飞跃、从点的突破向系统能力提升转变。

2024年5月26日拍摄的国产大型邮轮“爱达·魔都号”。新华社记者王翔 摄

5G、载人航天、大飞机等领域取得一批重大标志性成果。2023年，世界知识产权组织认定中国为全球最大国际专利申请国，在信息与通信技术方面，中国专利拥有量占全球总量的14%。

产业结构优化升级——

75年来，我国工业从传统依赖人工到逐步实现自动化、数字化、智能化，装备制造业、高技术制造业的支撑引领作用不断提升。

今天，我国战略性新兴产业占GDP比重约13%，新兴产业、未来产业新赛道不断涌现。数字经济与实体经济深度融合，推动传统产业提质增效。2023年，我国高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重为15.7%，比2012年提高6.3个百分点。

产业链竞争力提升——

全国高新技术企业数量达46.3万家，骨干企业加快壮大；专精特新中小企业超过14万家，配套能力不断强化；提高东北和中西部地区承接产业转移能力，产业链供应链韧性得到提升。

把发展新质生产力摆在突出重要位置，加快提升产业科技创新能力，大国工业发展不断注入强劲的动力。

格局再塑，拓宽发展空间

能够稳步爬坡，可以轻盈奔跑……2024年4月，我国自主研发的通用人形机器人“天工”在北京经济技术开发区亮相，引来刷屏围观。

在北京经济技术开发区，机器人产业的“上下游”已成为“左右邻”，加速完善的产业链体系为培育新赛道提供有力支撑。

深圳以无人机为代表的新产业集群不断壮大；辽宁结合地方实际布局无人驾驶船舶、人形机器人等……今天，各地因地制宜发展新质生产力，中国制造打开新空间，激荡新活力。

中国制造在变，制造业版图也在变。

20世纪60年代，我国就进行了以大小三线建设为中心的地区工业布局大调整。随着西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展等战略的实施，一系列产业布局落子成势。党的十八大以来，区域协调发展战略和区域重大战略深入实施，新的增长极增长带不断形成。2022年，京津冀、长江经济带、黄河流域地区工业增加值分别是2012年的1.5倍、1.8倍、1.7倍。

产业布局不断优化，开放步伐更加坚实。

今天，我国已连续多年稳居全球货物贸易第一大出口国地位，从大规模“引进来”到大踏步“走出去”，深度参与全球产业分工和合作。

9月8日，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》发布，制造业领域外资准入限制措施实现“清零”，开放发展不断增添新注脚。

回望过去，75载艰苦奋斗，铸就了大国工业的历史性发展成就。立足当下，中国制造仍处在由大变强的重要关口，还需补短板、锻长板，打造新的竞争优势。

新时代新征程上，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，着力提升科技创新能力，加快建设以先进制造业为骨干的现代化产业体系，大国制造将不断突破发展瓶颈，为中国式现代化提供坚实的物质技术基础。

(责编：白宇、卫嘉)
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