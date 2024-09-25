本报记者 王俊岭

9月24日，国新办举行新闻发布会，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况以及最新政策举措。

据介绍，相关政策包括降低存款准备金率和政策利率、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展、推动中长期资金入市、优化无还本续贷政策、对六家大型商业银行增加核心一级资本等。三部门表示，将努力营造稳定、透明、可预期的政策环境，持续用力、更加给力，不断提升服务实体经济质效，为高质量发展贡献更多金融力量。

回应关切，降低存量房贷利率

今年以来，中国人民银行坚持支持性的货币政策立场和政策取向，货币政策成效不断显现。在发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布了几项新政策：

一是降低存款准备金率和政策利率。近期将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元；在今年年内还将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25至0.5个百分点。降低中央银行的政策利率，7天期逆回购操作利率下调0.2个百分点，同时引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行。

二是降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%。同时，将5月份创设的3000亿元保障性住房再贷款中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。

三是创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。第一项是创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，进而大幅提升机构的资金获取能力和股票增持能力。第二项是创设股票回购、增持专项再贷款，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。

“银行下调存量房贷利率，有利于进一步降低借款人房贷利息支出。预计这一项政策将惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭的利息支出1500亿元左右。这有助于促进扩大消费和投资，也有利于减少提前还贷行为，同时还可以压缩违规置换存量房贷的空间，保护金融消费者的合法权益，维护房地产市场平稳健康发展。”潘功胜说。

打通堵点，改进企业融资服务

小微企业联系千家万户，是稳定经济、促进就业、改善民生的重要力量。

据国家金融监督管理总局局长李云泽介绍，截至今年8月末，全国普惠型小微企业贷款余额达到31.9万亿元，较2017年末翻了两番，平均利率累计下降3.5个百分点。

为进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点，国家金融监督管理总局将重点从两个方面采取措施：

会同国家发展改革委建立支持小微企业融资协调的工作机制。一手牵企业，开展千企万户大走访活动，深入了解小微企业经营情况和实际困难，尤其是全面摸排小微企业的融资需求；一手牵银行，把依法合规经营、有真实融资需求、信用状况良好的小微企业，推荐给银行机构。银行机构要及时对接，原则上一个月内完成授信审批，确保信贷资金直达小微企业，真正打通惠企利民的“最后一公里”。

优化无还本续贷政策。小微企业贷款到期无须偿还本金即可接续融资，该业务也被称为“无还本续贷”。未来将从3个方面对续贷政策进一步优化。一是将续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业，符合条件的均可申请续贷支持；二是将续贷政策阶段性扩大到中型企业，期限暂定为3年；三是调整风险分类标准，对依法合规、持续经营、信用良好企业的贷款办理续期，不因续贷单独下调风险分类。

当前，中国金融业尤其是大型金融机构经营稳健，风险可控。李云泽说，为巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地发挥服务实体经济的主力军作用，经研究，国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本，将按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路，有序实施。

多措并举，服务新质生产力发展

中国是全球唯一拥有全部工业门类的国家。同时也要看到，部分产业大而不强、多而不优。证监会主席吴清表示，资本市场在支持新兴行业发展的同时，也将继续助力传统行业通过重组来合理提升产业集中度、提升资源配置效率。

“证监会将积极支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，包括开展基于转型升级等目标的跨行业并购，以及有助于补链强链、提升关键核心技术水平的未盈利资产收购，引导更多的资源要素向新质生产力方向集聚。”吴清说，证监会将建立重组简易审核程序，对符合条件的上市公司重组，大幅简化审核流程、缩短审核时限、提高重组效率。

吴清还透露，最近在有关部委的大力支持下，证监会等相关部门制定了《关于推动中长期资金入市的指导意见》，近日将会印发。该意见重点提出了大力发展权益类公募基金、完善“长钱长投”的制度环境、持续改善资本市场生态3方面举措。“我们将进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基ETF等指数化产品创新，适时推出更多包括创业板、科创板等中小盘ETF基金产品，更好服务投资者，更好服务国家战略和新质生产力发展。”吴清说。

李云泽介绍，前期大型商业银行下设的金融资产投资公司已在上海开展股权投资试点。为切实发挥试点的引领带动作用，鼓励发展创业投资，国家金融监督管理总局将会同有关部门研究将试点范围扩大至北京等18个科技创新活跃的大中型城市。同时，适当放宽股权投资金额和比例限制，将表内投资占比由原来的4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由原来的20%提高到30%。

“我们运用了多种货币政策工具的组合，支持实体经济的稳定增长。”潘功胜说，中国人民银行将加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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