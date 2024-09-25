新华社北京9月25日电 题：我国交通运输领域技术设备呈现更智能、更绿色、更安全新趋向

新华社记者叶昊鸣

交通是经济社会发展的先行官，推进交通运输创新驱动发展是推动我国经济高质量发展的应有之义。日前在北京首钢国际会展中心举行的第十六届国际交通技术与设备展览会上，多家参展商携最新最靓的技术设备登场，展现当前交通运输领域更智能、更绿色、更安全的发展新趋向。

可以装载多人飞行的eVTOL（电动垂直起降飞行器），可以长航时、大载重、远距离、垂直起飞的复合翼无人机……“低空经济”如火如荼发展的时代，展台上多台无人驾驶航空器成为最引人注目的亮点。

“这台CW-15V垂直起降无人机是我们公司的当红产品，既安装高清相机、激光雷达、红外相机等作为‘眼睛’进行空天巡查，也可以搭载气体传感器作为‘鼻子’进行气体检测和环保巡检，还可以作为‘嘴巴’进行空对地喊话预警劝阻，更可以作为‘手’进行物流运输。”成都纵横自动化技术股份有限公司深圳子公司负责人程伟说，目前这一机型广泛应用在公安、应急、交通、电力、海事、消防等领域。

使用手机App对准货物“扫一扫”，即可知道货物的大小尺寸，平台会根据扫描结果推荐合适车型。在货拉拉展台，“AR识货”技术吸引了不少参会人员的注意。

“这项技术融合了AR与深度学习识别技术，专为货运场景设计，为的就是解决传统货运中货物体积测量不准确、车型选择困难等痛点。”货拉拉市场负责人王宫表示，作为行业首个无需专门设备即可实现的物体测量功能，“AR识货”技术最大误差低于10%。这一自主研发的创新技术以高效、便捷的特点解决货运测量痛点，目前已获得了12项相关发明及外观设计专利。

创新是高质量发展的核心动力，绿色是高质量发展的底色。此次展会出现了不少更绿色、更环保的新能源展品。

以氢气为主要能源，1克氢气可转换出1公里的驾驶里程。这是由浙江氢航科技有限公司研制的氢电共享单车。

“这辆车使用了风冷燃料电池技术，可以在零下10摄氏度到零上50摄氏度工作，防寒还抗热。同时使用氢气作为能源，将氢能直接转化为电能，不燃烧，排放物只有水，是真正的零碳排放电动自行车。”浙江氢航科技公司执行董事梁仰 表示，目前氢电共享单车已经在山西批量投放，安全运营里程突破100万公里。

交通运输，不仅要智能、绿色，更要注重安全，才能更好实现高质量发展。

设施下方保持黄色雾灯灯光，车辆通过时上方会亮起红色灯光进行提示。在中咨泰克交通工程集团有限公司展台上展出的雾区诱导设施，引来了不少参会人员的询问。

“这款产品目前已广泛应用于西南地区团雾多发的高速公路上。安装间隔较短，在高速上形成了一条‘灯带’，以提示预警的方式对来往车辆进行安全诱导。”中咨泰克智研院数智交通部副经理张博闻介绍，这项设施还可实现交通运行状态分析研判、交通气象环境监测预警，为司乘人员提供危险场景警示、行车诱导等安全服务，有效降低恶劣天气下的道路交通事故发生概率。

地图导航、智慧物流、重大工程装备……展览会还展示了许多交通运输领域的新技术新设备。以此次展览会为契机，更多更智能、更绿色、更安全的交通运输技术设备将走进千家万户，持续改善人们的出行体验，助力经济社会发展畅通无阻。

(责编：卫嘉、白宇)

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