原标题：普华永道新任全球主席康慕德出席第36次上海市市长国际企业家咨询会议

第36次上海市市长国际企业家咨询会议（IBLAC）于9月22日在世界会客厅举行。普华永道新任全球主席康慕德（Mohamed Kande）出席大会。本次大会的主题是“引领范式变革，扩大开放合作，深化新时期上海国际科技创新中心建设”，汇聚了来自全球13个国家的34位顶尖国际企业家，共同探讨如何通过科技创新推动上海的持续发展，并加强国际合作以应对全球挑战。

上海市市长国际企业家咨询会议（IBLAC）自1989年首次召开以来，始终面向国际传达着开放和包容的上海城市精神。经过三十多年的发展历程，IBLAC的平台影响力越加深远，在国际交流合作中发挥的功能也越发强大。

上海是普华永道全球战略布局的关键点之一。普华永道长期助力上海的经济发展和创新进程，与IBLAC的合作也源远流长，历任普华永道全球主席均多次出席IBLAC。康慕德的参加不仅延续了这一传统，也为IBLAC注入新的思想火花，他认为全球范围内的很多创新在持续发生，尤其发生在中国和上海。

展望2035年的上海，康慕德表示，上海在未来十年内将持续发展，城市魅力不断提升。上海在创新领域的持续投入与突破，将使其成为实现梦想与创意转化的首选之地，引领全球城市发展的新趋势。

康慕德在大会上提出“可持续创新”至关重要，而且要从绿色能源开始。他指出，AI所需的大量算力离不开能源支撑，中国、包括上海，在新能源领域有非常完善的技术储备，可以成为全球可持续创新的关键推动者。要建立一个允许失败的创新文化，要接受失败、拥抱失败、从失败中积累通往成功的经验；愿意容错的创新文化不仅能够鼓励创新，还能吸引全球人才。他说：“要给他们成功的机会，也给他们可以失败的机会，这样就会有更多人才愿意来到上海，积极创新。”

康慕德表示，普华永道一直致力于成为连接中国与世界的桥梁。未来将继续发挥全球网络的优势，吸引更多外资企业和投资项目来到上海，共同分享中国经济发展的机遇。

上海继续深化对外开放和合作，以及对创新和可持续发展的高度重视，为全球企业家提供了广阔的舞台和无限的可能性。普华永道对上海经济的稳健增长和潜力抱有信心，也将继续与IBLAC携手合作，为推动上海乃至中国的经济繁荣贡献力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经