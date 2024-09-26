本报沈阳9月25日电 （记者胡婧怡）2024辽台经贸交流合作周25日在辽宁沈阳开幕。活动以“振兴谱新篇，融合创未来”为主题，聚焦两岸产业创新合作，支持台商台企共享东北振兴发展机遇，共有来自两岸的近300名嘉宾参加。

中共中央台办、国务院台办主任宋涛在开幕式上致辞表示，随着中国式现代化稳步推进，大陆产业结构持续优化、数字经济与实体经济加速融合、科技创新能力不断提升，完全能够为两岸经济合作开辟更光明前景，为台胞台企在大陆发展开拓更广阔空间。我们将深入贯彻落实习近平总书记关于对台工作的重要指示精神，积极为台湾同胞办实事、做好事、解难事，让台湾同胞利益更多、福祉更实、前景更好。

中国国民党副主席连胜文表示，两岸同胞同属中华民族、是一家人，中国国民党将继续推动两岸各方面交流合作。作为辽宁及沈阳的子弟，他将传承家中长辈对这片土地的深厚情感，为辽宁未来的发展持续贡献心力。

辽宁省委副书记、省长李乐成表示，辽宁省委、省政府高度重视辽台合作，用心用情服务台胞台商，推动辽台人员往来和交流合作更加密切、贸易投资持续增长。未来，辽宁将全力打造市场化、法治化的营商环境，让大家在辽宁投资放心、发展顺心、生活舒心。

《 人民日报 》（ 2024年09月26日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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