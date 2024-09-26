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中国核电首批技术服务品牌“八方核护”发布

2024年09月26日16:19 | 来源：中国核电
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原标题：中国核电首批技术服务品牌“八方核护”成功发布！第六届卓越文化节闭幕

9月25日，中国核电第一批品牌发布活动暨第六届卓越文化节在上海举办。活动发布中国核电首批技术服务品牌“八方核护（I-Nuclear）”，开展中国核电企业文化故事交流展示比赛，并举行中国核电“文化创意与品牌工作室”揭牌及运行研究院“萌宠”发布仪式。这是中国核电首次将品牌发布与文化活动结合开展，集中展现了中国核电人紧跟时代号召，自信自强、追求卓越、超越自我的精神风貌。

中国科学院原党组副书记、中国科学院大学公共政策与管理学院教授、发展中国家科学院院士方新，WANO上海办公室副主任戚屯锋，中核集团宣传文化中心副主任王奇志，世博管理局、上海市核电办公室相关负责人，中国核电党委副书记张国华，各成员公司领导及参赛选手、特邀嘉宾等出席本次活动，运行研究院党委书记、董事长仲卫东代表承办单位致辞。

方新指出，智慧、绿色、健康、安全是未来技术和产业发展的方向和关键词，与中国核电紧密相连，新“八大产品”的发布是中国核电发展的新里程碑。她深情回顾和致敬了中国核工业事业发展的辉煌历程，表示此次卓越文化节以多样化的题材和文艺形式、饱满的激情讲好核电故事，演绎了“强核报国 创新奉献”的新时代核工业精神，展示了核电人昂扬向上的精神风貌和丰富多彩的工作生活场景，中国核工业始终是走在科技前沿的国家战略科技力量，走过70年依然正青春。相信在全体核电人的努力奋斗中，中国核电的未来定会更加辉煌。

戚屯锋指出，中国已成为全球核电机组数最多的国家，运行业绩处于世界第一方阵。在此次中国核电品牌盛会上，共同见证技术与文化品牌的发布，看到了年轻一代中国核电人昂扬向上的精神风貌，这也是核电事业兴旺发达的生动标志。核电文化品牌软实力与技术硬实力相辅相成，共同构筑了我国核电事业的核心竞争力，面对国际核能领域的激烈竞争，要继续提升技术影响力和文化影响力，在全球范围内发挥引领作用，为实现世界一流清洁能源企业的目标贡献力量。

中国核电党委书记、董事长卢铁忠发来视频寄语，他表示，今年是我国第一颗原子弹成功爆炸60周年，也是中核集团“整体·协同”年，中国核电作为我国核电事业的开拓者、主力军和引领者，始终牢记“强核强国、造福人类”的企业使命，坚持推动核能安全发展、创新发展，不断探索和完善核电技术服务核心能力。

卢铁忠强调，新“八大产品”是中国核电260堆年运行经验的集大成者，是几代中国核电人的技术积累和传承，是发展新质生产力的显著标志，也是核安全文化的良好实践成果，期望借助这个平台，分享核电经验、提升核电安全运行水平、创造更加卓越的核电运营业绩，为加快推进核强国建设作出新的更大贡献。

王奇志指出，本次活动内容丰富，充分展现了中国核电的技术和经验成果，内容优质、表现形式多样、精神风貌积极向上，充分体现了中国核工业的成就和精神。

张国华充分肯定第六届卓越文化节中体现的品牌与文化的融合发展，分享了中国核电“八方核护”产品应用的四个典型案例。他表示，“八方核护”定位为一站式核电技术服务领航者，它不仅是中国核电技术实力的集中体现，更是对核电事业高度责任感和使命感的生动诠释，将推动核电产业向安全、绿色、智能、高效的方向迈进，为核电站的安全高效运行提供坚实的技术保障，注入新的动力和活力。

据悉，“八方核护（I-Nuclear）”是中国核电继2017年发布的八大技术服务产品基础上，迎合未来核电市场的多元化需求，不断探索和完善核电技术服务核心能力的品牌产品。其品牌定位为一站式核电技术服务领航者，产品涵盖了从核电项目初期的生产准备到长期运行中的技术支持、专项维修、专业培训，再到复杂的核电调试、运行支持、核电大修，乃至核电信息化解决方案等八个环节，为核电站的安全高效运行提供了全方位、多层次的技术保障。中国核电旨在通过打造标准化、规模化、国际化对外支持技术服务品牌，积极开拓市场，逐渐提高国内外市场占有率，将对外技术服务打造成中国核电战略发展的重要支柱和“走出去”的拳头产品，携手各方共同推动核电产业向更加安全、绿色、智能、高效的方向迈进。

核启筑基（i-Prepare）：生产准备，影响机组全寿期安全运行的关键。

核锋调试（i-Commission）：核电调试，确保电厂临时验收结束。

核稳护航（i-Support）：运行支持，确保核电站安全高效运行。

核力大修（i-Outage）：核电大修，包括安全、风险、质量、进度管理体系建设。

核护精修（i-Maintain）：专项维修，保持或恢复设备设计功能。

核育专训（i-Train）：专业培训，提升核电员工和关联企业的知识水平和业务能力。

核技赋能（i-Tech）：技术支持，确保核电站安全可靠和经济运行。

核智互联(i-Informatization)：核电信息化，设计符合核电运营管理的信息化架构。

在中国核电企业文化故事交流展示比赛环节，共有14组选手参加中国核电企业文化故事交流展示比赛，经过自选节目和即兴企业文化关键词分享的激烈比拼，最终来自运行研究院作品《现场有我》荣获特等奖；秦山核电《<赤伶>——七秩正风华》、福清核电《台风天气我在岗，安全保电不“打烊”》以及秦山核电《今天纪委开直播》作品荣获一等奖。

(责编：董童、李源)
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