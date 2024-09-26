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铁路部门增开国庆出行高峰期中短途旅客列车

2024年09月26日18:38 | 来源：新华网
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新华网北京9月26日电（记者 王莹）记者从铁路12306科创中心获悉，截至26日9时，铁路部门已累计发售国庆假期运输9月29日至10月8日车票6967万张，铁路12306系统运行平稳。

铁路12306科创中心负责人介绍，从火车票预售情况来看，国庆黄金周运输期间热门出发城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、深圳、西安、南京、长沙；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、长沙；成都至西安、北京至上海、北京至沈阳、广州至南宁、广州至湛江、北京至呼和浩特、广州至汕头、上海至武汉、北京至太原、大连至沈阳等热门区间客流相对集中。

国庆假期旅客出行意愿强烈，旅游流、探亲流、学生流交织叠加，部分时段和区段客流高度集中。铁路部门统筹兼顾长途和短途旅客出行需求，把长途列车票额优先满足从始发站乘车到终点站的长途旅客；加强票额实时监控，根据客流需求变化动态调整票额投放，自动分时段将部分票额转移到沿途各站，努力满足短途旅客购票出行需求。

同时，积极加开短途列车，增加短途能力供给，9月29日至10月1日出行高峰期，铁路部门安排增开宝鸡至西安、成都至泸州、汉口至宜昌、大荔至西安等方向多趟中短途旅客列车，请旅客及时关注相关信息，第一时间购票。

对于暂时没有买到心仪火车票的旅客，铁路部门建议可以错峰出行，目前非出行高峰时段余票充足；还可使用铁路12306候补购票功能，最多可累计选择60个“日期+车次”的组合，临时新增的旅客列车席位、退票产生的席位，将优先配售给提交候补订单的旅客，可提高购票成功率，候补购票没有任何票价外的额外费用；若直达列车无票，可使用铁路12306推出的同车接续、中转换乘、购买联程车票等方式出行。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全，从未授权任何第三方平台发售火车票。请广大旅客一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续如需退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：卫嘉、白宇)
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