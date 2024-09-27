原标题：第三届全国高科技企业管理技能大赛圆满收官

在数字化转型与智能制造的浪潮中，高科技企业管理人才的培育与选拔成为推动产业升级的重要驱动力。为此，第三届全国高科技企业管理技能大赛通过实战演练与理论考核相结合的方式，挖掘并培养一批具备创新思维与卓越管理能力的高素质人才。由中国生产力学会指导、中关村人才协会主办的第三届全国高科技企业管理技能大赛总决赛于2024年9月23日在杭州成功落下帷幕。本次大赛吸引了来自全国200余家高科技企业的参与，共有5万余名选手通过线上平台参与了知识学习和竞赛，经过层层选拔，最终有127名班组长、93名精益经理和31名院校学生脱颖而出，汇聚杭州展开激烈角逐。

本次大赛不仅为高科技企业管理人才提供了一个展示自我、交流经验的舞台，更促进了企业间的合作与交流，推动了“一线管理者职业能力要求”的团体标准的建立与完善。同时，大赛的举办也为高校教育与企业需求之间的对接搭建了桥梁，有助于培养更多符合市场需求的高素质管理人才。

本次大赛共设置了院校组、班组长、精益经理三个赛道，以满足不同层次、不同岗位选手的参赛需求。各赛道均围绕高科技企业管理能力的核心领域设置考题，旨在全面考察选手的专业素养与综合能力。

大赛自启动以来，得到了全国范围内高科技企业的积极响应。共有200余家企业和院校组织员工和学校选手参赛，参赛选手总数超过5万人。经过预赛、复赛、半决赛的激烈比拼，最终有251名优秀选手成功晋级总决赛。总决赛采用了理论考试、数字实训、精益实践、命题答辩、无领导小组讨论等多种考评形式，全面考察选手的理论基础、实践能力、创新思维及团队协作能力。特别是在无领导小组环节，选手们围绕企业管理中的热点问题进行深入剖析，提出了许多具有创新性和实用性的解决方案。在总决赛现场，选手们展现出了极高的专业素养和竞技水平。他们通过精彩的答辩、默契的团队配合以及出色的现场表现赢得了评委和观众的一致好评。经过紧张激烈的角逐，各赛道均产生了令人瞩目的优胜者。

本次大赛不仅选拔出了一批优秀的高科技企业管理人才，还促进了企业精益管理知识的普及与传播。通过大赛的举办，进一步推动了高科技企业管理水平的提升和高素质和高数智的技能人才梯队建设。

展望未来，主办方表示将继续秉承“以赛促学、以赛促训、以赛促建”的宗旨，不断优化赛事设置和考评体系，努力将全国高科技企业管理技能大赛打造成为具有国际影响力的品牌赛事。同时，也将加强与院校、企业等各方的合作与交流，共同推动高科技企业精益班组和精益管理人才培养事业的繁荣发展。

(责编：董童、李源)

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