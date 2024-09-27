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中国绿发举办“共创低碳智慧未来”922品牌大会

2024年09月27日15:52 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国绿发举办“共创低碳智慧未来”922品牌大会

9月22日，在“双碳”目标提出四周年之际，中国绿发投资集团有限公司（简称中国绿发）以“共创低碳智慧未来”为主题举办922品牌大会，聚焦构建产业新格局，发布绿色低碳高质量发展新成果，携手合作伙伴共绘未来发展新蓝图。

科技创新 推动产业转型升级

中国工程院院士杨裕生在致辞中表示：“随着新一轮科技革命和产业变革深入推进，绿色低碳、数智化、可持续发展成为时代主题。中国绿发在新型电力系统、新型储能、人工智能、新能源等领域积极探索，推动产业高端化、智能化、绿色化升级，展现了央企的责任心与使命感。”

中国绿发围绕绿色发展主题，大力开展新兴产业投资布局，全面推动传统产业转型升级，致力打造以战新产业为主导的现代新国企。坚持服务国家战略，深度融入国家创新格局，持续加强新能源、新材料领域原创性、颠覆性关键核心技术攻关，围绕产业链布局创新链，加大基础创新、产业创新投资力度，不断催生新产业、新模式、新动能。

活动中，中国绿发联合中国科学院理化技术研究所等8家单位成立中国液态空气储能产业联盟，青海6万千瓦/60万千瓦时液态空气储能示范项目成功实现倒送电，发布首个液态空气储能系统技术规范团体标准。首条全碳型锂离子电容器产品线成功投产，在短时高频储能、新能源汽车、轨道交通、国防军工等领域具有广泛应用前景。自同步电压源友好并网技术首台（套）示范项目通过专家鉴定评审，发布自同步电压源友好并网技术产品白皮书、团体标准，为新型电力系统提供电源侧解决方案。

协同合作 加快构建产业新格局

数字化和绿色化相互融合、相互促进，已成为绿色发展的重要主题。中国绿发启动“拥抱AI启航未来”专项行动，与科大讯飞合资成立北京中绿讯科科技有限公司，将充分发挥“AI+场景”优势，深度融入国家创新体系，积极参与承担国家级创新课题研究和高水平研发平台建设，共同研发绿色产业人工智能综合解决方案，打造行业标杆示范。

大会现场发布中国绿发AI总部场景建设产品架构，以大模型为核心驱动，通过智能体链接央企总部的现有数据及应用系统，支撑央企总部“4+1”应用体系，助力实现央企管理能力和管理体系现代化。

聚焦战略布局和业务发展，中国绿发不断深化与政府机构、知名企业的交流合作，现场与火山引擎、腾讯云、携程、金山办公、莆田秀屿区等合作伙伴携手共创绿色低碳可持续发展的美好未来。

以人为本 共创绿色美好未来

聚焦人民群众对美好生活的向往，中国绿发积极探索绿色转型之路，致力于构建人与自然和谐共生的美好家园。稳妥有序开展城市更新、保障性住房建设，积极探索房地产发展新模式，在上海、雄安等地打造具有行业示范性产品。紧跟康养新需求，探索新型养老服务模式，推出中绿美邸济南华美颐养中心产品，全面提升适合长者居住的宜居环境，实现老有所养、老有颐养。

依托美丽新疆得天独厚的文旅资源，中国绿发加大优质文旅产品供给力度，加速落位“中国气派、新疆特色”的国际旅游度假集群，发布新疆华美胜地整体策划方案，打造一站式度假生活新场景。

中国绿发相关负责人表示，将继续秉持引领、创新、共赢的企业核心价值观，与广大同仁携手并进、精诚合作，共同推动生态环境智慧治理，推进绿色智慧的数字生态文明建设，为以数字化促进经济社会发展全面绿色转型，实现人与自然和谐共生的现代化贡献更大力量。

(责编：董童、李源)
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