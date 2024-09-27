8月中国外汇市场总计成交26.94万亿元人民币
2024年09月27日18:47 | 来源：新华网
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新华社北京9月27日电 国家外汇管理局27日公布的统计数据显示，2024年8月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交26.94万亿元人民币（等值3.78万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交3.40万亿元人民币（等值0.48万亿美元），银行间市场成交23.54万亿元人民币（等值3.30万亿美元）；即期市场累计成交9.88万亿元人民币（等值1.39万亿美元），衍生品市场累计成交17.06万亿元人民币（等值2.39万亿美元）。
2024年1至8月，中国外汇市场累计成交190.33万亿元人民币（等值26.76万亿美元）。
(责编：卫嘉、白宇)
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