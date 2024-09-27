人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

8月中国外汇市场总计成交26.94万亿元人民币

2024年09月27日18:47 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月27日电 国家外汇管理局27日公布的统计数据显示，2024年8月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交26.94万亿元人民币（等值3.78万亿美元）。

其中，银行对客户市场成交3.40万亿元人民币（等值0.48万亿美元），银行间市场成交23.54万亿元人民币（等值3.30万亿美元）；即期市场累计成交9.88万亿元人民币（等值1.39万亿美元），衍生品市场累计成交17.06万亿元人民币（等值2.39万亿美元）。

2024年1至8月，中国外汇市场累计成交190.33万亿元人民币（等值26.76万亿美元）。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局：1至8月科技保险保费388亿元
　　人民网北京9月27日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（以下简称《若干意见》）有关情况。金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌在会上表示，今年1-8月份，科技保险保费388亿元，为科技研发、成果转化和推广应用等科技活动提供风险保障超过7万亿元。…
产业赋能乡村振兴 共绘美丽乡村新画卷
　　人民网北京9月27日电 （记者杜燕飞）民族要复兴，乡村必振兴。产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部