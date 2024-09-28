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工银理财积极开展“担当新使命 消保县域行”专项活动

2024年09月28日08:40 | 来源：新华网
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原标题：工银理财积极开展“担当新使命 消保县域行”专项活动

　　近日，工银理财认真贯彻落实“金融教育宣传月”活动相关要求，围绕“金融为民谱新篇，守护权益防风险”主题，在全国多地开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，深入县域乡村广泛普及反诈防非常识和理性投资知识，努力实现消保宣传、投资者陪伴和金融服务的有机融合。

　　活动期间，工银理财服务团队来到北京、浙江、山东、黑龙江、辽宁等地的县域乡镇，融入群众日常生活涉及的金融服务场景，面对面解答金融消费者关切的疑难问题，让金融消费者权益保护走进更多消费者的心中，助力营造和谐健康的金融消费环境。在北京，携手分支行和辖区派出所深入密云县尖岩村，通过妙趣横生的消保小游戏，剖析防范金融诈骗、依法维权等金融知识，悉心守护财产安全；在浙江丽水，为村民送教上门，科普新规理财和反洗钱等金融知识，提升村民的理性投资意识和风险防范能力；在山东淄博，联合社区居委会和辖区派出所，面向当地银发客群，为老年人带来寓教于乐的金融宣教体验；在黑龙江哈尔滨，协同分支行一道走进热闹集市，帮助当地居民结合自身需求，合理运用金融工具作出财务规划和金融决策；在辽宁沈阳，充分挖掘农贸市场的流量资源，热心为村民开展集中讲解和一对一讲解，助力提升基层群众的金融素养。

　　同时，工银理财注重将金融消费者权益保护宣传做在平时，抓常抓长做好消保宣教和投资者陪伴等工作，通过官微、官方视频号、新闻媒体、线下宣讲等渠道，创建“财明白”“诸子曰”“财富日历”“绘客厅”等常态化宣教栏目，持续宣导金融政策、普及金融知识，帮助投资者正确认识各类市场现象的背后原因，引导投资者坚定理性投资、长期投资的信心。“以案说法”“普通投资者也能用好大类资产配置”“理财‘优等生’大揭秘”，在工银理财官微上，一期期金融教育宣传知识制作精良，配上简单明白的讲解，达到了让消费者“学金融、懂金融、信金融、用金融”的良好效果。凭借在金融消费者权益保护宣传上的持续发力，工银理财先后获评“人民匠心品牌奖”“最佳投教品牌银行理财公司”等，打造出的“财明白”投教品牌入选中国银行业协会的理财业务投资者同行陪伴基地案例。

(责编：曹淼、李源)
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