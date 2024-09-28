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品牌赋能营销 “金九银十”合生&珠江焕发新活力

2024年09月28日09:08 | 来源：央广网
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原标题：品牌赋能营销 “金九银十”合生&珠江创意“不停转”

　　9月24日，央行宣布将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比至15%。进入传统销售旺季“金九银十”，叠加利好政策，房企营销活动也进入集中释放期。进入“好房子”时代，房企营销策略发生明显变化，销售旺季的营销活动已经不单只是用于暖场，更多要体现企业品牌内核，延展品牌价值，给消费者留下更“长效”的美誉印象。

　　定位高端生活方式缔造者，打造了缦合、合生汇等住宅、商业地标项目，多年来，合生创展被视为时代的“引潮者”。从“家有戏精”到“大U可玩”再到今年的“心意长‘九’，‘十分’宠爱”，合生创展推陈出新、探索无界的品牌态度一直在延续。

　　聚合品牌资源 用行动挖掘美好

　　据了解，合生创展携手珠江投资今年联合推出的“心意长‘九’，‘十分’宠爱”系列活动将从9月中旬持续到10月底。本次系列活动举行期间，恰好涵盖中秋、国庆双节。活动期间，合生创展将在全国范围内提供购房优惠、推荐认购礼上礼、线上专享价等多重优惠，还通过邻里中秋宴、传统文化手作、中秋奇妙游园会等，给消费者带来美好生活场景体验。

　　在线下活动举办的同时，合生创展通过线上话题互动、短视频、直播等方式和工具为品牌赋能，焕新客户新潮生活体验。

　　其中，国庆节假日期间，将开启“Enjoy Life 班味消除计划”，举办城市奇妙物语、解压生活节、好city啊市集等系列活动。活动期间，合生&珠江多盘联动、给消费者带来七重好礼大放送，包括：到访礼、认购抽大礼包；推介认购获佣金、业主再购额外优惠；惊喜房源一口价、特惠直减房价；成功认购房源即送业主权益增值服务礼包；限时享车位抵用券、家电大礼包、物业管理费等；合生直播间，线上专享秒杀福利；渠道推荐成交奖励。合生&珠江系列活动的推出，给消费者带来有趣生活体验的同时，获得更多购房福利。

　　合生与珠江的品牌联动，打破了传统操盘思维的营销模式，助推其高效实现优质产品、高质量客户的精准对接，为业绩增长提供助力。当然，能够抓住消费主力军眼球的多元化营销手段，更需要品牌沉淀。以营造高端生活方式为航向，多年来合生创展建立了完善的品牌价值体系，聚合地产、商业、教育、健康、科技、养老、文旅、合生活、汽车等战略板块资源，打造了多元生活配套和无边际服务体系。

　　通过资源整合，配套力、服务力、产品力得到升级。客户对美好生活的向往，在其项目中以更为理想的方式得以呈现。本次系列活动更是以实际行动对高端生活方式的探寻、挖掘。产品塑造品牌、品牌赋能营销的策略，进一步升级高端生活主张，提升多元服务体验，焕新品牌活力，同时助推了合生&珠江与圈层客户的精准对接，为其业绩增长提供助力。

　　构筑标准化动作 以品质力兑现优生活

　　面对市场变化，合生创展的营销动作会随着时代的需求而变，所体现出的品牌内核却从未改变。30多年来，合生创展紧紧围绕城市优质资产精耕细作，产品力、配套力、服务力不断升级成就了市场对其品质力的认可。其推出的合生·缦系、悦系、帝景系、骏景系、国际城系等一系列作品，为客户营造全周期美好生活场景，同时也为城市发展与人居变革创造价值。

　　今年4月，合生创展还对新品牌、新产品、新服务价值体系进行全面梳理，从配套力、服务力、产品力三个维度，进行产品化、品牌化、标准化的管理赋能提升。在合生创展内部已经形成了成熟的产品系及可复制的运营模式。

　　配套方面，合生创展从人的生活体验和精神需求出发，利用会所、架空层、社区公共配套设施，形成业主食堂、老人活力健康中心、会所、泛会所/架空层、公寓大堂、精品超市、茶馆/咖啡吧、山体公园八大标准配套产品，结合教育、社区商业双核配套体系，通过品牌化管理运营，为业主提供全龄化、高品质生活模式。

　　服务上，合生创展则更关注细节的生活体验，强调个性化和私人化的专属服务，打造专属服务权益包，以“交付服务包、基础服务包、增值权益包”为全周期服务赋能，撬动产品增值，培养长期持续的客群群体。其中，交付服务包打造业主专属交付服务包，提高交楼满意度、增强业主体验，来提升服务及品质；基础服务包通过细化颗粒度，从待客服务、公区保洁、绿化养护、秩序维护、设备设施养护等维度，制定101项基础服务提升动作，保质高水准服务；增值权益包则覆盖全生命周期居住方式，将生活方式进行前置运营，整合旗下自有酒店、商业、会所、物业增值服务、社区配套权益，以提升项目附加价值，为合生业主提供专属的生活消费体验，实现高端生活的集合和养成，引导客户向品质生活方式进阶。像悦系增值权益包涵盖了物业、商业酒店、会所及社区配套等5类32项服务，通过权益包能够享受收纳整理、清洁、除甲醛、洗车等生活服务，也能在合生商业内、会所、酒店享受专属折扣及业主尊享服务等。

　　对于基础的产品打造，合生创展更是顺应时代需求的改变，以售楼处、园林、外立面、入户大堂、样板间等7大基础产品为载体，对配套、服务迭代升级，为业主提供便捷、智慧、完善的生活方式，以满足业主对生活品质的追求。在产品打造的过程中，除了将工程、设计、开发等工作铺排前置化、节点化以确保产品按期、按质完成，合生创展还坚持“所见即所得”理念，力求样板和产品一致性，通过未来生活品质的精准传递，赋能案场销售能力，形成了有效核心竞争力。

　　面对新的行业趋势，合生创展以敏锐的洞察力，抓住时代机遇，通过不断探索创新营销模式，全方位产品打磨，助力企业提质增效，使得品牌不断焕发新活力，让企业在时代的洪流中勇立行业潮头。

(责编：曹淼、李源)
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