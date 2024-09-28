近日，中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，重点从三个方面推动中长期资金进入资本市场，解决当前资本市场中长期资金总量不足、结构不优、引领作用发挥不够充分等问题，增强资本市场内在稳定性。

“长钱长投”重点从三方面发力

指导意见着眼于“长钱更多、长钱更长、回报更优”的总体目标，主要举措包括三方面：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。

截至今年8月底，权益类公募基金、保险资金、各类养老金等机构投资者合计持有A股流通市值14.5万亿元，较2019年初增长1倍以上，占A股流通市值的比例从17%提升至22.2%。虽然相关改革取得了一定成效，但“长钱长投”的制度环境还没有完全形成。

业内人士指出，对于中国资本市场来说，机构投资者及中长期资金占比依然有很大提升空间。中长期资金由于具有专业程度更高、稳定性更强的特点，推动中长期资金的入市有利于投资者结构优化。

证监会机构司有关负责人介绍，指导意见旨在加强顶层设计、形成工作合力，以推动中长期资金投资规模和比例明显提升，有助于投资者回报稳步提升，形成中长期资金更好发挥引领作用、投融资两端发展更为平衡、资本市场功能更好发挥的新局面。

问题导向打通中长期资金入市堵点

长期以来，市场各方对中长期资金持续入市的呼吁不断，但无论从市场生态还是制度供给方面都存在诸多堵点。指导意见从问题导向出发，在长周期考核机制、制度衔接、市场生态建设等方面都有了实质性突破。

指导意见提出，建立健全商业保险资金、各类养老金等中长期资金的三年以上长周期考核机制，完善全国社保基金、基本养老保险基金投资政策制度等。

记者了解到，监管部门将通过构建投资管理机构、投资经理、产品组合等多层面相互衔接的考核体系，建立健全与长周期考核相适配的管理制度。

有专家指出，年金基金短期考核问题比较突出，由于考核压力层层传导，投资管理人求稳心态突出，投资组合难以承受市场短期大幅波动。保险资金仍存在“当年度利润”指标考核权重过重、中长期考核指标权重较低的问题，短期市场波动仍对保险公司绩效产生较大影响。

“受限于会计核算、绩效考核、偿付能力等方面要求，保险资金在权益投资方面还面临一定现实困难，大部分保险公司的股票投资比例距离政策上限还有较大空间。”北京社科院副研究员王鹏表示，指导意见针对性破解考核机制和保险资产权益投资面临的难题，完善长期考核评估机制，有助于打通堵点。

中证金融研究院首席经济学家潘宏胜说，塑造和形成中长期资金“愿意来、留得住、发展得好”的市场生态是推动中长期资金入市的基础和前提。指导意见支持机构投资者更好参与上市公司治理等举措，将从根本上夯实中长期资金入市的市场基础。

更加注重投资者回报

投资者的获得感对于中长期资金入市有着重要影响。意见明确，加强基金公司投研核心能力建设，制定科学合理、公平有效的投研能力评价指标体系，引导基金公司从规模导向向投资者回报导向转变，努力为投资者创造长期稳定收益。

与此同时，丰富公募基金可投资产类别，建立ETF指数基金快速审批通道，持续提高权益类基金规模和占比。鼓励私募证券投资基金丰富产品类型和投资策略，推动证券基金期货经营机构提高权益类私募资管业务占比，适配居民差异化财富管理需求。

在潘宏胜看来，指导意见明确了基金公司要以投资者回报为导向，这些措施的针对性和可操作性强，将为基金公司发展提供更加包容和便利的市场条件和监管环境，为中长期投资者提供更加优质的金融服务。

指导意见还透露，企业年金差异化投资之路将开启。此前，对企业年金的管理，大多数企业制定了统一的投资策略，但难以兼顾不同风险偏好、不同年龄的群体，最终结果普遍倾向于低风险偏好，在资产配置上体现为相对较低的权益资产比例。然而，随着年金运作时间的积累，逐步具备了选择差异化投资策略的条件。（新华社记者刘慧）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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