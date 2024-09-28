专题宣讲报告会、技术骨干说理论、田间地头话心得……眼下，黑龙江、湖南、贵州、西藏各地宣讲团深入田间地头、工厂车间、高校院所等，创新形式、深入广泛宣讲党的二十届三中全会精神，让群众解惑又“解渴”。

金秋时节，东北黑土地稻谷飘香。在北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司，科技工作者柴楠围绕农业现代化、农业领域新质生产力等话题，对全会精神进行宣讲，并对种植户的困惑进行解答。为满足更多种植户需求，柴楠还开展了线上直播，进一步扩大宣讲覆盖面。

“这次宣讲形式生动、内容丰富，不仅讲解了秋收生产中的技术要点，还让我对党的二十届三中全会精神有了更深刻的理解。现在，我对发展智慧农业、特色农业的信心更坚定了。”种植户刘亚华说。

连日来，农业大省黑龙江将宣讲活动与农业生产、党建工作、文化活动等相结合，发动秋收服务队、党员突击队、青年志愿者等基层力量，打通理论宣讲“最后一公里”，让更多百姓听得懂、记得住、用得上。

黑龙江省委宣传部相关负责人介绍，遵循“讲准讲深讲透”原则，宣讲团与地方经济社会发展、群众生产生活实际深度融合，让群众解惑又“解渴”。截至目前，全省市（地）、系统、中省直单位开展集中宣讲580余场，各地各单位组建特色宣讲团和宣讲小分队7800余个。

立足推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”，一些地区探索“理论+故事”“理论+文艺”“座谈式”“问答式”等宣讲形式，受到群众欢迎。

9月2日，湖南省芷江侗族自治县公坪镇通溪村的百年古树下，宣讲员欧阳聘把大道理融入小故事，把“书面语”变成“家常话”，以村民日常生活中的新变化来讲解新政策。“这场宣讲好，听完就明白了，党中央就是要让老百姓过上好日子。”宣讲现场，不少群众频频点头。

在古树下、院落里、田地间开展理论宣讲，是芷江侗族自治县探索的创新举措，哪里人多，哪里就会有宣讲团成员的身影。

“解决谁来讲、为谁讲，在哪讲、怎么讲的问题，是我们破解基层宣讲难题，推动党的创新理论深入基层、深入人心的关键。”芷江侗族自治县委宣传部副部长吴俊说。

由专家学者和先进典型“组团”，一名讲“理论”，一名讲“实践”，两名宣讲团成员互相配合，让宣讲更有生气、有神采。这是贵州省毕节市纳雍县羊场苗族彝族乡菜子地村“理论宣传二人讲”的场景。

“结合全会精神，我们以‘实施文明乡风建设工程’为切口，倡导乡亲们自觉培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，共同抓好乡风文明建设。”来自毕节日报社的宣讲员彭静说。

从城市社区到农村院坝，从机关单位到企业车间……贵州省推出“理论宣传二人讲”、媒体融合创新讲、圆桌讨论等活动形式，让全会精神在黔贵大地不断走深走实。据统计，贵州省各级各类宣讲主体已开展宣讲活动1.69万余场次，覆盖听众近200万人次。

从乡村振兴政策到边疆地区发展，西藏山南市乃东区泽当街道琼嘎顶社区的一处甜茶馆内，一场汉藏双语对照宣讲拉开帷幕。宣讲团以西藏传统喜剧说唱艺术“哲嘎”的形式，制作原创喜剧《欢天喜地说全会》，现场气氛热烈。

“‘哲嘎’深受群众喜爱，这种宣讲方式更容易被群众接受，效果更好。”山南市桑日县县长索朗巴珠说，将全会精神和西藏发展变化编入“哲嘎”的唱词中，使党的精神迅速在群众中传唱开来。

据统计，西藏宣讲团由57人组成，既有基层干部又有专家学者。8月20日至9月20日，当地共开展宣讲125场，直接受众达4万余人。

(责编：王仁宏、李楠桦)

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