人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国脱贫人口务工就业总规模达3295.3万人

2024年09月28日14:45 | 来源：新华网
小字号

　　新华社重庆9月28日电（记者李松）农业农村部、人力资源社会保障部27日在重庆召开脱贫人口就业帮扶工作会议。记者在会上了解到，今年以来各级各相关部门深入开展防止返贫就业攻坚行动，截至8月底，全国脱贫人口务工就业总规模达到3295.3万人，超年度目标任务276.1万人，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了有力支撑。

　　推动脱贫人口务工就业是巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线的重要举措。今年以来，各级各相关部门通过稳存量、拓增量、提质量，在帮助脱贫人口稳岗就业方面取得积极成效。截至8月底，全国脱贫人口务工就业总规模连续7个月实现正增长。

　　重点地区脱贫人口务工就业规模也实现持续增长。截至8月底，160个国家乡村振兴重点帮扶县脱贫人口务工就业规模为669.6万人，比2023年同期多23.7万人；易地扶贫搬迁脱贫人口务工就业规模405.9万人，达到年度目标任务的107.5%。

　　为了帮助脱贫人口开拓就业门路、稳定就业岗位，各级各相关部门通过用足政策着力“稳岗”、挖掘潜力积极“拓岗”等举措，以国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁安置区为重点，积极开展劳务协作提质行动、“春风行动”等活动，举办专场招聘会，开展“点对点”输送，提高外出务工组织化程度。联合大型就业平台机构开展“雨露计划”就业帮扶公益行动、百日千万招聘专项行动，不断拓展就业新空间。

　　此外，不断加大脱贫地区特色劳务品牌培育力度，择优推荐参加全国劳务协作暨劳务品牌发展大会，提升劳务品牌知名度、影响力，带动一大批脱贫人口拥有一技之长，实现收入增长。

(责编：徐婵、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
好品中国丨金秋“丰”景，与“梨”相约
　　俗话说 “一梨润三秋” 时值秋分 正是吃梨的好时候 梨作为我国 产量仅次于柑橘、苹果的 第三大园林水果 是保障国人“水果自由”的 实力担当 “吃梨自由”在中国 素有“百果之宗”美誉的梨 在中国有着悠久的种植历史 《诗经》中 《召南·甘棠》一诗首句 “蔽芾甘棠，勿翦勿伐” 提到的“甘棠” 便是棠梨 同时 中国也是世界第一大产梨国 2022年 全国梨产量1926.5万吨 是世界第二到第十产梨国 产量之和的将近5倍 人均产量达到13.…
8月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长4%
　　人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局27日发布的数据显示，2024年8月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模41800亿元，同比增长4%。 其中，货物贸易出口20693亿元，进口14968亿元，顺差5724亿元；服务贸易出口2308亿元，进口3830亿元，逆差1522亿元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部