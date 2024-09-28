新华社重庆9月28日电（记者李松）农业农村部、人力资源社会保障部27日在重庆召开脱贫人口就业帮扶工作会议。记者在会上了解到，今年以来各级各相关部门深入开展防止返贫就业攻坚行动，截至8月底，全国脱贫人口务工就业总规模达到3295.3万人，超年度目标任务276.1万人，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供了有力支撑。

推动脱贫人口务工就业是巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线的重要举措。今年以来，各级各相关部门通过稳存量、拓增量、提质量，在帮助脱贫人口稳岗就业方面取得积极成效。截至8月底，全国脱贫人口务工就业总规模连续7个月实现正增长。

重点地区脱贫人口务工就业规模也实现持续增长。截至8月底，160个国家乡村振兴重点帮扶县脱贫人口务工就业规模为669.6万人，比2023年同期多23.7万人；易地扶贫搬迁脱贫人口务工就业规模405.9万人，达到年度目标任务的107.5%。

为了帮助脱贫人口开拓就业门路、稳定就业岗位，各级各相关部门通过用足政策着力“稳岗”、挖掘潜力积极“拓岗”等举措，以国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁安置区为重点，积极开展劳务协作提质行动、“春风行动”等活动，举办专场招聘会，开展“点对点”输送，提高外出务工组织化程度。联合大型就业平台机构开展“雨露计划”就业帮扶公益行动、百日千万招聘专项行动，不断拓展就业新空间。

此外，不断加大脱贫地区特色劳务品牌培育力度，择优推荐参加全国劳务协作暨劳务品牌发展大会，提升劳务品牌知名度、影响力，带动一大批脱贫人口拥有一技之长，实现收入增长。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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