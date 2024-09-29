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南京银行北京分行：聚焦短期融资难题 助力企业降本增效

2024年09月29日13:18 | 来源：中国网财经
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原标题：南京银行北京分行：聚焦短期融资难题，助力企业降本增效

在当今的商业环境中，短期融资难题成为了众多企业发展道路上的一大阻碍。为了缓解企业面临的短期融资难题，助力企业降本增效，南京银行采取了多项务实有效的举措，通过创新金融服务、推出特色融资产品、采用投贷联动模式、加强银企合作、优化审批流程和实施政策优惠等方式，为企业提供了全方位、多层次的金融支持，特别是今年南京银行正式推出“省鑫贷”产品。

南京银行北京分行作为南京银行在首都的服务窗口，始终以服务实体经济为己任，致力于为首都企业解决融资困难。通过深挖客户，南京银行北京分行了解到某民营企业有周期性融资需求，短期内需频繁地向上游支付货款，但融资过程中遇到贷款价格高、额度低、审批流程繁琐等问题。借此契机，南京银行北京分行积极向客户推荐“省鑫贷”产品，详细介绍了产品特性。在总分支三级高效联动的情况下，经营机构立即开展业务申报，迅速帮助客户实现线上提款6500万元。该笔业务是南京银行北京分行首笔“省鑫贷”业务，本笔业务的落地成功为客户解决了短期融资难题，有效降低了客户资金成本，为后续银企双方开展更深入的多元化合作奠定了基础。

南京银行北京分行始终践行“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念，深入了解客户需求，坚守市场定位，不断提升服务质效和创新能力，助力企业克服融资障碍，降低融资成本，实现资金高效融通，为实体经济提供有力支撑和赋能增效，为首都经济的高质量发展做出更大的贡献。

(责编：董童、李源)
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