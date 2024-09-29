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中国银联积极响应国家减费让利政策 延续小微降费措施继续实施

2024年09月29日15:56 | 来源：中国银联
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原标题：中国银联积极响应国家减费让利政策 延续小微降费措施继续实施

　　为进一步服务实体经济，助力消费提质增效，中国银联联合成员机构对自2021年9月起实施的小微企业及个体工商户减费让利措施延续三年，延至2027年9月29日。

　　2021年9月30日以来，中国银联积极响应国家减费让利政策，认真贯彻落实《中国人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》（银发〔2021〕169号）工作部署，携手商业银行实施银行卡刷卡手续费优惠，对小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款交易实行银联手续费减免。相关减费让利措施实施以来，已覆盖银联网络内逾千家成员机构，惠及逾千万商户。

　　此外，作为银行卡转接清算机构，中国银联多措并举助力实体经济降本增效、高质量发展。2021年7月以来，中国银联积极响应中国银行业协会、中国支付清算协会倡议，降低ATM跨行取现业务支付手续费。同时，中国银联携手广大成员机构持续开展“助商惠民-红火计划”，在餐饮、零售、旅游等行业，对商户银联二维码收款交易实行手续费激励。2024年以来，中国银联启动“锦绣行动2024”，支持老年人、外籍来华人员等群体支付便利性提升，对境内受理境外发行的银联卡交易实施包括上述刷卡手续费优惠在内的减费让利措施，推动重点城市“食、住、行、游、购、娱、医、学”等重点场景商户实现卡基受理，受理覆盖率达91.2%，联合打造45个机场示范区，携手产业各方共建包容、便利、普惠的支付生态。

　　中国银联始终积极践行“支付为民”理念，严格贯彻落实监管部门关于支付服务实体经济发展的决策部署，持续为促进消费、激发市场活力贡献力量，推动普惠便民落到实处。

(责编：董童、李源)
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