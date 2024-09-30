吴燕霞

走进西部（重庆）科学城西永微电园，可以看到曾经的空旷屋顶如今已被一块块太阳能发电板覆盖，这些太阳能发电板是科学城绿色电力供给的重要源泉。

据了解，重庆夏秋两季日照强烈，为光伏发电提供了得天独厚的条件。“通过这一举措，不仅有效利用了闲置的‘屋顶’，还助力企业绿色发展。”国网重庆综合能源服务有限公司相关负责人介绍，目前，西永微电园屋顶分布式光伏项目正在紧锣密鼓地施工并网中，项目全部建成后，将成为重庆最大的分布式光伏电站。

该举措盘活了价值超过3000万元的闲置资产，预计年发电量将超过2000万度。据估算，一期项目全部投用后，每年可以减少二氧化碳排放约1.8万吨。

“在当今新材料与新技术蓬勃兴起的时代背景下，绿色理念已成为企业追求高质量发展的基石，同时也为传统产业转型升级、实现由规模扩张向实力增强转变提供了全新的发展路径。在全球都在呼吁重视环保的背景下，客户对产品使用清洁能源的要求越来越高。”西永微电园相关负责人介绍，屋顶分布式光伏项目的实施，恰好满足了这一需求，不仅提升了企业的国际竞争力，还推动了整个园区的生态环境改善和可持续发展。

据介绍，当前，西部（重庆）科学城的光伏开发、综合智慧能源、综合能源站与绿电交通等一系列项目正在蓬勃发展。下一步，当地将继续秉承绿色低碳的发展理念，不断探索和实践新的能源利用模式和技术创新路径。通过持续推动绿色电力的普及和应用，西部（重庆）科学城将为实现“双碳”目标、促进经济社会绿色高质量发展作出更大贡献。

（本报记者吴燕霞）

(责编：王震、陈键)

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