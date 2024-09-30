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第32届中国食品博览会暨第2届湖北食品产业链博览会将在武汉举办

2024年09月30日14:37 | 来源：新华网
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原标题：第32届中国食品博览会暨第2届湖北食品产业链博览会将在武汉举办

　　9月29日，第32届中国食品博览会暨第2届湖北食品产业链博览会（统称食博会）在武汉召开筹备工作会议。会议宣布，本届食博会将于12月6日至8日在武汉国际博览中心举办。

　　据悉，本届食博会展览面积规划5万平方米，预计参展的品牌食品企业将超过900家，邀请到会的专业采购人员将超过1.5万人。今年食博会的主题是“安全、诚信、责任”，宗旨是构建食品安全供应链，营造诚信企业商务圈，培育食品科技、食品生产、食品流通、食品消费高质量安全和发展的生态体系。会期主要展示食品类专利技术供应链群、农产品供应链群、食品工业供应链群、食品流通供应链群、进出口食品供应链群、食品安全供应链群、餐厨用品供应链群、食品机械供应链群、农业机械供应链群、食品产业金融供应链群。

　　食博会是我国食品行业全产业链综合性传统展会。累计参观人数超过700万人次，累计招商引资签约金额达713.85亿元。

　　本届展会由武商集团股份有限公司、武汉国际会展集团股份有限公司、武汉东方会展策划有限责任公司联合中国商业联合会、中国食品工业协会、中国食品和包装机械工业协会主办，中国工业报社全程战略支持。

(责编：董童、李源)
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