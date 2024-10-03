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助力“物畅其流”，海关总署启动出口货物铁公多式联运业务模式试点

2024年10月03日08:59 | 来源：新华网
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原标题：助力“物畅其流”，海关总署启动出口货物铁公多式联运业务模式试点

为进一步推动交通物流提质增效升级，提高不同运输方式之间匹配和衔接水平，日前，海关总署创新通关监管模式，启动出口货物铁公多式联运业务模式试点。

据介绍，企业可根据自身需要开展出口货物铁公多式联运业务，相关业务模式试点需符合三点要求：即载运货物应为集装箱货物，境内运输方式限于铁路运输或铁路运输加公路运输，出境运输方式应为公路运输。

至于其他类型的进出口联运模式，如铁海联运、江海联运、陆空联运等，海关将在铁公联运稳定试运行的基础上，逐步完善和扩大。

海关总署表示，启动出口货物铁公多式联运业务模式试点，是服务构建新发展格局的重要支撑、促进物流提质降本增效的必然要求，对于扩大我国制度型开放、探索“一带一路”运输贸易新规则等具有十分重要的意义，也将为保障重要物资运输、提升物流服务水平、带动沿线经济发展等提供更为有力的支撑。（记者 邹多为）

(责编：杨虞波罗、陈键)
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