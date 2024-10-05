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商务部：坚决反对欧盟电动汽车反补贴案终裁草案

2024年10月05日08:38 | 来源：中国新闻网
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原标题：商务部：坚决反对欧盟电动汽车反补贴案终裁草案

中新社北京10月4日电 针对欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案，中国商务部新闻发言人4日称，中方坚决反对欧方的终裁草案，敦促欧方回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。

10月4日，欧盟成员国代表投票通过了欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税。

对此，发言人在答记者问时表示，中方坚决反对欧方在对华电动汽车反补贴案中不公平、不合规、不合理的保护主义做法，坚决反对欧方对中国电动汽车加征反补贴税。

发言人指，欧方的保护主义做法严重违反世贸组织规则，干扰了正常的国际贸易秩序，不仅阻碍中欧贸易投资合作，延缓欧盟自身绿色转型进程，还将影响全球应对气变的共同努力。

发言人称，中方坚决反对欧方的终裁草案，但也注意到欧方表达要继续通过谈判解决问题的政治意愿。中欧技术团队将在10月7日继续进行谈判。中方希望欧方清醒认识到，加征关税解决不了任何问题，只会动摇和阻滞中国企业对欧投资合作的信心和决心。

发言人表示，中方敦促欧方真正展现出落实政治意愿的实际行动，回到通过磋商解决贸易摩擦的正确轨道上来。中方也必将采取一切措施坚定维护中国企业的利益。（记者 李晓喻）

(责编：王连香、杨迪)
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