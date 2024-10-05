冯其予

原标题：汽车以旧换新补贴申请已超113万份——“两新”政策成效显现

近期，按照《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》要求，商务部等部门先后下发通知，推动进一步做好汽车、家电以旧换新工作。目前，相关工作有效改善了企业和消费者预期和信心。

今年4月底，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴。今年7月，党中央、国务院决定拿出超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新。在汽车以旧换新方面，采取了提高标准、溯及过往、优化流程等方面的调整。

截至9月25日零时，全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份，平台登记注册用户数超过168万个，补贴申请量保持快速增长态势。

此外，还在家电、家装厨卫方面，采取措施优化回收，并增添了一项电动自行车以旧换新。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青表示，国家出台的加力政策主要着眼两方面。一是针对国内需求不足的挑战，着眼于推动经济高质量发展，通过大规模设备更新和消费品以旧换新，促进投资和消费。二是针对前期消费品以旧换新政策存在的覆盖面比较窄、整体补贴力度小、地方财政压力大等问题，予以有针对性的改进提升。

商务部有关数据显示，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。前8个月，全国报废汽车回收量比上年同期增长了42.4%，特别是报废更新补贴政策实施以来的5月、6月、7月、8月分别同比增幅达55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍说，此前10余个省市调研显示，八成以上消费者知道汽车以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与。

国家统计局新闻发言人刘爱华分析认为，随着政策不断扩围加力，当前政策效应持续释放。一方面，从工业生产看，在以旧换新等因素刺激下，消费品行业生产增长较快。今年8月，消费品制造业增加值同比增长4.2%，比上月小幅加快。在13个消费品行业中有10个行业实现同比增长。从产品看，有关政策涉及的家用洗衣机产品产量增长7%，智能电视产量增长6.7%，家用电冰箱产量增长4.7%，都实现了较快增长。

另一方面，从消费看，8月，家用电器和音像器材类零售额从上月同比下降2.4%转为同比增长3.4%，其中，高能效等级家电零售额实现两位数增长。新能源汽车零售量增长更快，据汽车流通协会统计，8月当月新能源汽车零售量同比增长43.2%，比7月加快6.3个百分点，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%。

据介绍，接下来我国将进一步做好以旧换新政策衔接，进一步优化补贴的审核、资金拨付，审核上提速、服务上提质，尽快组织消费品以旧换新的综合督查，对各地方开展工作情况进行指导，让财政资金真正发挥作用。

王青表示，以旧换新会形成两个循环，一方面，需求增加带动产量增长、库存下降，需求结构的变化带动生产结构的变化，促进产品的转型升级。另一方面，消费扩张带来了市场的改善，以及就业收入预期的改善，进一步增加了消费。（记者 冯其予）

(责编：王连香、杨迪)

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