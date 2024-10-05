人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

汽车以旧换新补贴申请已超113万份——“两新”政策成效显现

冯其予
2024年10月05日09:08 | 来源：经济日报
小字号

原标题：汽车以旧换新补贴申请已超113万份——“两新”政策成效显现

近期，按照《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》要求，商务部等部门先后下发通知，推动进一步做好汽车、家电以旧换新工作。目前，相关工作有效改善了企业和消费者预期和信心。

今年4月底，商务部、财政部等7部门印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，对汽车报废更新给予直达消费者的补贴。今年7月，党中央、国务院决定拿出超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新。在汽车以旧换新方面，采取了提高标准、溯及过往、优化流程等方面的调整。

截至9月25日零时，全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份，平台登记注册用户数超过168万个，补贴申请量保持快速增长态势。

此外，还在家电、家装厨卫方面，采取措施优化回收，并增添了一项电动自行车以旧换新。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青表示，国家出台的加力政策主要着眼两方面。一是针对国内需求不足的挑战，着眼于推动经济高质量发展，通过大规模设备更新和消费品以旧换新，促进投资和消费。二是针对前期消费品以旧换新政策存在的覆盖面比较窄、整体补贴力度小、地方财政压力大等问题，予以有针对性的改进提升。

商务部有关数据显示，汽车报废更新政策带动报废汽车回收量迅猛增长。前8个月，全国报废汽车回收量比上年同期增长了42.4%，特别是报废更新补贴政策实施以来的5月、6月、7月、8月分别同比增幅达55.6%、72.9%、93.7%和73.8%。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍说，此前10余个省市调研显示，八成以上消费者知道汽车以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与。

国家统计局新闻发言人刘爱华分析认为，随着政策不断扩围加力，当前政策效应持续释放。一方面，从工业生产看，在以旧换新等因素刺激下，消费品行业生产增长较快。今年8月，消费品制造业增加值同比增长4.2%，比上月小幅加快。在13个消费品行业中有10个行业实现同比增长。从产品看，有关政策涉及的家用洗衣机产品产量增长7%，智能电视产量增长6.7%，家用电冰箱产量增长4.7%，都实现了较快增长。

另一方面，从消费看，8月，家用电器和音像器材类零售额从上月同比下降2.4%转为同比增长3.4%，其中，高能效等级家电零售额实现两位数增长。新能源汽车零售量增长更快，据汽车流通协会统计，8月当月新能源汽车零售量同比增长43.2%，比7月加快6.3个百分点，新能源汽车渗透率达到53.9%，连续两个月突破50%。

据介绍，接下来我国将进一步做好以旧换新政策衔接，进一步优化补贴的审核、资金拨付，审核上提速、服务上提质，尽快组织消费品以旧换新的综合督查，对各地方开展工作情况进行指导，让财政资金真正发挥作用。

王青表示，以旧换新会形成两个循环，一方面，需求增加带动产量增长、库存下降，需求结构的变化带动生产结构的变化，促进产品的转型升级。另一方面，消费扩张带来了市场的改善，以及就业收入预期的改善，进一步增加了消费。（记者 冯其予）

(责编：王连香、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“两新”燃动假期消费潜能 释放经济发展新活力
　　“之前买的洗衣机功能少、能耗高。以旧换新之后增加了很多新功能，还符合国家一级能耗的标准。…
乘国庆“交通快线” 感受发展脉动“繁华盛景”
　　据交通运输部发布数据显示，今年国庆黄金周假期全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，平均每天2.77亿人次。 大街小巷，车来车往；景点景区，游人如织。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部