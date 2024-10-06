记者 邱玥

原标题：各地陆续优化调整房地产措施

记者5日从住房城乡建设部获悉，住房城乡建设部已确定今年10月为商品住房促销月，并要求各省级住房城乡建设部门组织各地开展“百城千企商品住房促销活动”、出台支持政策。各地积极响应，市场反应积极向好。

截至10月4日，已有20余个省份130余个城市组织开展了金秋促销季、住（房）博会、直播看房等多种形式的线上、线下商品房促销及同步宣传、政策解读等活动。1000余家房企的近2000个项目（楼盘）参加了各地促销，多地售楼处“十一”黄金周不放假、不打烊，开展折扣、优惠券、赠购房权益（车位、物业费、水电费等）、送黄金送手机、砸金蛋、限时优惠等多种营销活动。

在促销活动带动下，房地产市场整体上呈现积极变化。一方面，看房量、到访量大幅上升。开展促销活动的城市普遍反馈，国庆节假期以来，参加促销的大部分项目到访量同比增长50%以上。另一方面，多地销量出现不同程度增长，市场信心有所恢复。9月30日至10月4日，贵州省共销售商品住房13.75万平方米（1187套）、同比增长44.3%，成交金额7.54亿元、同比增长54.2%；国庆首日，山东省新建商品房网签面积9.38万平方米，同比上涨46.8%。

(责编：孙红丽、陈键)

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