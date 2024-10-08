国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办发布会上说，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院加力推出一揽子增量政策。在投资方面，重点是扩大有效投资，加快形成实物工作量。明年要继续发行超长期特别国债并优化投向。

郑栅洁介绍，经过梳理，续建基础设施、农业转移人口市民化、高标准农田建设、地下管网建设、城市更新等领域增量资金需求较大。明年要继续发行超长期特别国债并优化投向，近期将在年内提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单，支持地方加快开展前期工作、先行开工实施。（记者陈炜伟、严赋憬）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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