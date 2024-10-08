新华社北京10月8日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，国庆假期全国邮政快递业揽收快递包裹31.61亿件，日均揽收量与2023年国庆假期相比增长28.4%；投递快递包裹31.2亿件，日均投递量与2023年国庆假期相比增长26.7%。

今年国庆假期，全国各地群众出游需求旺盛，各种消费模式、消费场景创新延展。邮政快递业抓住发展机遇，立足市场和消费需求，积极向文旅产业融合延伸，丰富服务内容，为游客出行提供景区直送、行李代收等定制化服务，有效提升了旅行体验，激发了消费潜能。

在云南，针对旅游热点地区的寄递场景和需求，快递企业合理优化资源配置，延长服务时长，全力保障景区寄递服务的及时便捷。同时，快递企业还对文旅场景的快递小哥开展培训宣导，进一步规范操作，确保揽收速度和寄递安全。

在山西，历史古建筑和传统非遗文化成假期文旅新热点，各类文创产品备受追捧。快递企业牵手当地文旅企业，提供仓储、分拣、打包、派送的全流程服务，助力文创产品快速送达全国各地。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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