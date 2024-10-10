原标题：“华夏聚势 一创融通”走进城市副中心投行业务交流会成功举办

近日，“华夏聚势 一创融通”走进城市副中心投行业务交流会在北京举办。北京市通州区各委办局、华夏银行总分行及集团单位、第一创业证券、北交所、北京国有资本运营管理有限公司旗下基金管理人、租赁、信托、保险资管、私募基金、副中心区域内相关企业等70余家机构参会。会议旨在强化集团协同、加深同业合作，搭建综合交流服务平台，共谋金融支持副中心发展之路。通州区委副书记、区长郑皓，副区长朱泉华，华夏银行副行长韩建红，华夏银行北京分行行长龙双，第一创业证券副总裁邱巍参加会议。

华夏银行投资银行部总经理薛增家表示，投行业务是商业银行与资本市场连接的桥梁，是助力传统产业优化升级、新兴产业壮大发展、推动金融资源再分配的助推器。华夏银行通过打造全品类投行产品、全生命周期投行服务、全场景下投行生态圈，持续为副中心企业提供综合金融服务。

邱巍表示，在北京国管的领导和支持下，第一创业在服务北京市属国企方面已经取得长足的进步、积累了丰富的经验，展现了专业实力和助力首都实体经济发展的责任与担当。第一创业将进一步深化服务，持续推动金融力量与区域经济的深度融合，助力通州成为金融与产业协同发展的新高地。

韩建红表示，华夏银行立足服务国家区域发展战略，秉持“可持续更美好”的品牌理念，积极融入新时代首都发展大局。通过整合金融资源，致力于客户共拓、生态共建、价值共享，持续加强业务创新和服务能力提升，为通州区重点项目建设提供“商行+投行”综合金融服务，全力支持北京城市副中心高质量发展。

朱泉华表示，城市副中心紧抓金融供给侧结构性改革和建设战略机遇，构建起以财富管理为载体、以金融科技为驱动、以绿色金融为重点方向的特色金融格局，金融业在承接非首都功能、京津冀协同发展、汇集高端要素中，呈现出生机勃发的良好态势。区内政策环境稳定优质、资本市场服务完善、公共服务能力一流，城市副中心将以更开放的姿态和更优质的服务，全力支持企业多样化发展，推动城市副中心高质量发展。

华夏银行总行投资银行部、华夏理财、华夏金租、一创投行、顺禧基金与北交所分别就特色业务体系与市场定位进行详尽介绍，以更加专业的姿态，深入挖掘客户需求，精准对接市场资源，为副中心企业的发展提供金融支持。

下半场交流环节围绕“金融支持副中心发展”主题展开，会议创新搭建区内企业与金融机构交流平台，与会企业、金融机构通过圆桌会议形式，围绕“股+债”综合金融产品展开面对面沟通，实现企业需求与金融产品的直连，为区内企业迈向资本市场出谋划策。

本次交流会，各类金融机构与城市副中心地区企业共聚城市副中心，聚焦金融服务新质生产力，以金融力量护航实体经济，共同助力城市副中心高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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