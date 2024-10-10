韩 昱

原标题：新增专项债发行节奏加快 前三季度发行进度已超去年同期

作为扩大有效投资的重要抓手，新增专项债发行在最近一段时间明显提速。

Wind资讯数据显示，截至10月9日，各地共计发行1007只新增专项债，规模约达到36160亿元，约为全年限额（39000亿元）92.7%。

从趋势看，8月份以来，新增专项债发行显著放量。其中，9月份发行规模约为10279亿元，突破万亿元关口，创年内单月发行量新高。8月份新增专项债发行规模也约达到7965亿元，为年内单月发行量第二高。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷对《证券日报》记者表示，今年前三季度各地发行新增专项债共35993亿元，已占全年发行限额92.3%，当前的发行节奏呈现出明显加快的态势。

如其所述，以季度为维度看，今年三季度新增专项债发行规模约为21059亿元、二季度约为8593亿元、一季度约为6341亿元，逐季度增加。总体看，今年前三季度新增专项债共计发行约35993亿元，占全年发行限额92.3%。2023年前三季度共计发行约34487亿元，占当年限额（38000亿元）90.8%。

东方金诚研究发展部总监冯琳对《证券日报》记者分析，今年前三季度新增专项债发行进度已超去年同期。从具体的发行节奏上看，前7个月新增专项债发行节奏较慢，或因去年年底增发的1万亿元国债资金大部分留待今年使用，对专项债资金产生一定替代作用。8月份新增专项债发行明显提速，9月份发行继续大幅放量，发行进度赶超了去年同期。

冯琳进一步分析称，从新增专项债资金投向来看，基建领域是主要发力点。其中，投向市政和产业园区基础设施和交通基础设施领域的资金占比最高。

朱华雷也分析表示，从专项债的资金投向来看，其主要集中在市政和产业园区基础设施、交通基础设施、棚户区改造等领域。这些领域的项目通常具有较好的经济效益和社会效益，能够有效拉动投资，促进经济增长，改善民生。可以看出，专项债在基础设施建设和民生项目中占据了相当大的比例。

在10月8日国新办举行的新闻发布会上，国家发展改革委副主任刘苏社介绍，今年专项债用于项目建设3.12万亿元，到9月底已经发行了2.83万亿元，还有2900亿元，目前正督促各地在10月底发行完。下一步，重点是要用足用好、发挥好专项债的效益，确保专项债项目尽快开工，确保专项债真正发挥作用。同时，国家发展改革委和财政部正在研究优化完善地方政府专项债券管理的新举措。出台以后，将推动专项债在投资当中发挥更大作用。

“专项债项目的实施和资金使用进度将进一步提速，这将对四季度基建投资起到有力支撑。”冯琳预计，为了更好发挥专项债的政府投资带动作用，接下来有望出台与专项债有关的增量财政政策。除扩大专项债支持范围以及专项债用作资本金的领域、规模、比例外，也不排除提前下达2025年部分新增专项债额度等的可能性。

朱华雷认为，在第四季度的前两个月，专项债的发行将是财政政策重点之一。可以预测，第四季度地方专项债的发行使用将保持活跃，以促进有效投资和经济增长。这些措施有望在第四季度进一步释放专项债的潜在效力，为经济复苏提供强有力的财政支持，以支持经济的稳定增长。

(责编：杨曦、陈键)

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