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前8个月服务进出口总额同比增长14.3%

刘 萌
2024年10月11日08:50 | 来源：证券日报
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原标题：前8个月服务进出口总额同比增长14.3%

10月10日，商务部服贸司负责人介绍今年前8个月我国服务贸易发展情况时表示，2024年1月份至8月份，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额48865.6亿元（人民币，下同），同比增长14.3%。其中，出口20058.4亿元，增长13.3%；进口28807.2亿元，增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易继续增长。1月份至8月份，知识密集型服务进出口18973.7亿元，增长4.4%。其中，知识密集型服务出口10772亿元，增长3.1%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、知识产权使用费，增幅分别为13.8%、10%；知识密集型服务进口8201.7亿元，增长6.2%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为35%、12.7%。

旅行服务增长迅猛。1月份至8月份，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口13336.4亿元，增长45%，为服务贸易第一大领域。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟对《证券日报》记者表示，今年前8个月我国服务贸易交出了一份亮眼的成绩单，显示出我国服务贸易发展潜力巨大、竞争优势持续增强。

陈建伟进一步表示，知识密集型服务贸易的持续增长，表明我国在技术创新、品牌建设等方面取得了显著成就，国际竞争力不断增强；旅行服务的迅猛增长，一方面反映了我国居民消费水平的提升，另一方面也展示了我国旅游业的蓬勃发展。

近日，国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，提出五方面20项重点任务。

对于如何打造新的服务贸易增长点，中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，服务业开放是服务贸易发展的引擎和动力。未来要进一步扩大服务业开放综合试点，建设国家服务贸易创新发展示范区，促进知识产权等服务贸易发展，打造新的服务贸易增长点。同时，更大力度吸引外国游客到访中国，提高旅行服务规模，缩减旅行服务逆差。

陈建伟对此持有相同意见。他表示，要深化服务贸易对外开放水平，进一步扩大服务贸易创新试点范围，鼓励先行先试，培育一批具有国际竞争力的服务贸易示范区。

陈建伟还表示，当前，大数据、人工智能等技术加速创新，推动数字技术在服务贸易领域的广泛应用，将给服务贸易释放更广阔的发展空间。下一步，要促进数字经济与服务贸易深度融合推动服务贸易新业态发展。与此同时，支持中小微企业、民营企业积极参与服务贸易产业链协同发展，鼓励大型企业发挥引领作用，形成多元化的服务贸易供应链生态体系。

(责编：杨曦、陈键)
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