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浙江金融顾问全面开展“送新政 助发展”金秋专项行动

2024年10月12日14:22 | 来源：中国经济网
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原标题：走访上万家企业！浙江金融顾问全面开展“送新政 助发展”金秋专项行动

　　“将积极的政策信号传递到千家万户，提振发展信心！”

　　10月11日，浙商总会金融服务委员会（以下简称“金服会”）金秋专项行动动员部署会在杭州举办，会议以“送新政 助发展”为主题，发布了金秋专项行动方案, 提出实施“五个一”行动、精准服务抓重点、规范流程建机制、协同合作破难题、数字赋能提质效五项具体工作举措。金服会倡议全体金融顾问立即行动起来，广泛凝聚在浙金融机构力量，深入一线解读系列政策，助力广大企业抢抓发展机遇，成为经济光明论的唱响者和践行者。

　　用好政策“组合拳” 金融顾问扛起“先锋旗”勇担“主力军”

　　党委政府有部署，金融顾问见行动。

　　浙江省委金融办副主任、省地方金融管理局副局长潘广恩在会上指出，浙江的“稳进立”应为全国大局多做贡献。金融顾问制度是浙江省的重大创新，也是落实省委省政府金融工作的重要抓手。金融顾问要主动作为，创造性地贯彻中央、省委省政府决策部署，吃透用好存量房贷利率下降、无还本续贷扩容、并购重组等金融支持实体经济政策工具，用好科技创新和技术改造再贷款等政策，促进科技型企业发展壮大，培育新质生产力；要深入服务企业，特别是继续全方位宣传解读好财政货币政策逆周期调节政策，围绕“帮助企业渡过难关”要求，发挥“1+N”综合金融服务机制的桥梁和纽带作用；发挥专业优势，帮助民营企业防范化解金融风险，建设良好金融文化，促进金融资源和实体经济的良性循环。

　　金服会动员部署金融顾问“送新政 助发展”金秋专项行动，是金服会落实中央一揽子增量金融政策的重要举措。金服会主席，浙商银行党委书记、董事长陆建强在会上作动员讲话。

　　陆建强指出，此次专项行动，时间急迫、意义重大、使命光荣，全体金融顾问要立即行动起来，深入一线解读系列政策，将积极的政策信号传递到千家万户，提振发展信心，助力广大企业抢抓发展机遇，成为经济光明论的唱响者和政策红利的获得者。

　　接下来，金融顾问要深入抓好四方面工作重点，促进金融资源和实体经济有效对接，实现稳经济、提信心、促增长目标。

　　围绕企业综合金融服务之需，“综合化”“陪伴式”“全方位”为企业送政策解难题，倾听企业需求，助力企业发展。

　　围绕优化综合金融生态之盼，坚持改革创新，打通金融最后一公里。聚焦政府金融风险管理痛点，推广区县金融风险体检机制。

　　同时，金融顾问要深刻把握金融两大变局，勇当“善本金融”践行者，争做落实中央和省委省政府会议精神的排头兵。要深刻把握当前金融行业面临的“金融定位站位”与“数字化”两大变局。坚守“善”的理念，积极推动金融顾问制度的深化落地、开展县域综合金融生态建设工程、创新金融工具，推动企业行善等；善用“数”的支撑，以“数”革新服务，赋能金融，综合运用链式生态金融服务的新模式，切入各类金融服务生态场景。

　　吹响“集结号” 迅速开展“送新政 助发展”金秋专项行动

　　会上，金服会发布了《金融顾问“送新政 助发展”金秋专项行动方案》，并举行了专项行动启动仪式。

　　方案明确了行动的总体要求和七项重点服务内容，要求全方位宣传解读好政策，积极落实党中央关于房地产止跌企稳、助力重大项目投资、提振资本市场信心、推动普惠金融高质量发展、支持民营经济发展壮大、助力养老金融高质量发展的政策组合拳，并因地制宜开展“善本金融”探索实践。

　　方案提出五项具体工作举措，实施“五个一”行动。编制一本新政读本，成为金融顾问入企服务的宣讲指南；组织一揽子政策宣讲，争取组织培训讲座活动500场；动员每名金融顾问走进和服务企业不少于3家或3次，累计走访全省企业12000家以上；在金服会协调下，实打实帮助企业解决经营发展难题；推动金融机构创新好产品，发挥知识产权质押、供应链金融、人才支持贷、数易贷等不同类型产品融资支持功能，为企业提供全生命周期金融服务。

　　现场，来自财通证券、浙江省上市与并购联合会和浙商银行等机构的金融顾问代表，结合宏观经济形势解读了最新监管政策，分享了新形势下金融服务实体经济的逻辑，建议金融机构帮助实体企业加快上市公司并购重组、加大研发投入和投资科创金融新赛道，抓住战略机遇期，实现做大做强。一系列分享紧贴新政、深入浅出，为全省金融顾问深入企业解难题指明方向。

　　当好“擎旗手” 积极推动“善本金融”创新发展

　　金融顾问制度，浙江这一全国首倡的综合性金融服务制度，推出五年来已走出了一条金融供给侧结构性改革创新之路。

　　近年来，金服会从开展了一系列的创新实践。作为金融顾问制度的擎旗者，浙商银行将这些实践提升为“善本金融”，形成了以“金融顾问制度、县域综合金融生态建设模式、善本信托、善本信用、问责向善、员工向善”为核心的六大支柱体系。

　　例如，为打通县域金融服务“最后一公里”，金服会与杭州市临平区政府联合创建“综合金融服务示范区”，先行先试、为改革探路，总结出了行之有效的县域综合金融生态建设“3386模式”（“临平模式”）和县域综合金融生态指数（“临平指数”）；并借数字化发展之势，通过线上线下相结合，联合推出“金服宝·小微”数智平台，帮助小微企业综合成本迭代下降。

　　此外，通过创新金融工具，推动企业行善。围绕企业自身产业生态、企业家出生地和企业所在地“三大场景”，为企业定制社会治理和传统民生两类慈善项目，探索企业家自主可感知的慈善模式，助力企业家实现财富升维，促进社会善治。截至9月末，金融顾问已服务善本信托企业120户，累计信托规模达4477万元，预计年底服务善本信托客户将超150户。

(责编：董童、李源)
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