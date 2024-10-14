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广发银行：以金融之笔 绘乡村振兴新画卷

2024年10月14日09:42 | 来源：中国网财经
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原标题：田间一粒籽，内映广发红

　　近日，广发银行石家庄分行邀请新闻媒体记者，赴河北石家庄周边县域，开展“助力乡村振兴”新闻发布和媒体采访活动，实地调研广发银行专项金融服务带来的助农成果。

　　石家庄市是中国粮、菜、肉、蛋、果的主产区之一，农业集约化和产业化水平较高，素有“北方粮仓”之称。其中，赵县雪花梨、深州蜜桃、赞皇大枣、藁城宫米宫面等县域特色农副产品品质优良，畅销国内外。

　　产业火热的背后，是金融力量的精准赋能。广发银行石家庄分行坚持党建引领，深入贯彻落实乡村振兴战略决策部署，围绕石家庄周边县域经济特色，提供专项金融服务方案，服务乡村、助农惠农。

　　赵县素有“中国雪花梨之乡”的美誉，梨果种植、收购、贮藏、销售以及梨果包装、深加工产业已成为当地集群式重点支柱产业。

　　随着赵县梨果产业链发展与成熟，当地农户开始自营冷库，广发银行石家庄分行敏锐地发现这一产业资金需求，制定“雪梨贷”助农贷款专案，向赵县从事梨果收购、贮藏、销售的农户发放个人信用经营贷款。

　　在赵县梨果产业协会，刚丰收的秋月梨正陆续被包装好放入冷库，经过冷藏，梨果不仅保鲜、口感越来越好，还能将销售时长延到来年的五六月份。“协会有好几家农户都贷款了，主要用于采购、储藏梨果等”，协会负责人向记者一行介绍梨果产业相关信息，并对广发银行的工作人员夸赞有加，“小伙子勤快、又专业，上门为我们办理业务，遇到我们不懂的手机银行操作都会耐心教我们，帮我们解决了资金投入大问题”。

　　石家庄市藁城区是国家首批现代农业示范区，素有“冀中明珠”“河北粮仓”“燕赵天府”美誉。藁城宫米是藁城“四宫文化”的代表产品之一，从明朝一直延续至今，其中最具代表的是南营镇马庄村生产的宫米。

　　马庄村已经形成了全国最大的小米加工集散地，现有小米加工企业90余家，小米年产量21万吨，占国内市场份额的60%。当地还对小米进行深加工，小米酒、小米醋、小米油、小米锅巴相继问世，真正实现了一二三产业融合发展的格局。为精准助农，石家庄分行制定“宫米贷”专案，向从事小米产业采购、加工、销售的农户发放个人经营贷款逾1150万元。

　　在马庄村一家小米加工公司，厂房内有序堆放着生产机器、包装袋等，“都是机器流水线生产，用不了太多人工。主要是采购需要资金，在广发银行贷了80万，利率很优惠。”该公司负责人向记者表示，采购的谷子直接通过现代化的机器设备进入生产线，出来就是成品的小米，干净又卫生。源源不断的生产和销售带来了可观的利润，公司负责人“很感谢广发银行这样较低成本的贷款支持”。

　　同时，为助力赞皇县建设30亿级酸枣仁产业集群发展，打造全国酸枣仁产业链加工基地，广发银行石家庄分行制定“枣商贷”个人助农贷款专案，向赞皇县从事酸枣仁产业采购、加工、销售的农户发放个人生产经营贷款。

　　田间一粒籽，内映广发红。为助推乡村振兴，广发银行推出“乡村振兴贷”系列产品方案，以七种形式为广大农户提供金融服务，截至2024年9月末，石家庄分行涉农贷款余额逾33亿元。今后，广发银行石家庄分行将持续贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，扩大服务范围，以更优的乡村振兴金融专案，深入服务县域特色经济，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献广发力量。

(责编：董童、李源)
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